國歌法二讀｜許智峯擲腐臭盆栽散異味　議員：根本係一袋屎

立法會今日（28日）繼續《國歌條例草案》二讀，民主派在會上多次抗議，導致會議多次暫停。其中，民主黨議員許智峯發動「生化攻擊」，走到台前放下一件有強烈臭味的物品，導致會議暫停。陳凱欣表示感到不適，須送院治理。 許智峯承認，這是較早前其辦事處的腐爛盆栽。他表示，希望此舉讓立法會主席梁君彥感受一下「腐爛的制度」滋味如何。新民黨議員容海恩形容，該物品奇臭無比，「根本係一袋屎」，又質疑那根本不是植物，而是混入其他物品。

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梁君彥：唔知係咩嘅危險物品

今早約9時，會議開始後不久，議會陣線議員朱凱廸因展示「最佳主席李慧琼」字句，被梁君彥裁定為具侮辱性，要求他離場，會議一度暫停。會議於約10時15分恢復，梁君彥指朱凱廸昨日曾舉起有冒犯性紙牌，今日展示的雖然印有「最佳主席 李慧琼」的字詞，但考慮到昨日紙牌的字詞針對李慧琼，認為今日字牌的字眼是以反諷形式。

多名民主派議員不滿裁決，其中人民力量陳志全走出座位與梁君彥理論，梁君彥要求陳志全返回座位，否則被視為行為極不檢點，其後梁君彥要求陳志全離開會議廳，並再次宣布暫停會議。

會議於約10時40分恢復，多名民主派繼續向梁君彥抗議。民主黨另一議員林卓廷發言期間，許智峯突然手持一袋物品走向主席台，被保安攔截，其後該物品打翻在地上，傳出強烈臭味。梁君彥無奈表示：「會議現在暫停，許智峯議員掟咗啲唔知係咩嘅危險物品。」多名建制派議員即時用手掩鼻離開，返回辦公室。多名清潔工在場打掃，消防員及警察其後到場，並進入會議廳視察。

許智峯在會議廳外回應指，該物品是兩日前發現已腐爛的盆栽，他稱此舉要讓主席梁君彥感受制度腐爛的味道：「腐爛嘅係我哋嘅制度，腐爛嘅係一國兩制，腐爛嘅係我哋嘅法治、我哋嘅文明。」他稱，本身希望將植物放在主席台前，但不幸打翻。

容海恩：口罩都要即刻換

於前日國歌法審議前夕，許智峯的辦公室已傳出臭味，驚動秘書處報警。其後許智峯承認這是其辦公室內的腐爛盆栽，他當時表示發現後已馬上棄置盆栽，未料異味四散：「臭親大家，唔好意思。」

民建聯黃定光離開會議廳時向記者展示相片，稱不知那是什麼物品，但如足球一樣大，用蒸餾水樽盛載，「好似黃泥溝左唔知咩」；工聯會黃國健則指「係腐爛咗嘅嘢」，但不清楚那是甚麼。

陳凱欣其後表示，由於氣味十分濃烈，多次嘔吐，並出現眼部及皮膚不適，須送往醫院接受檢查。陳凱欣於上周的選舉呈請裁決中，被裁定非妥為當選。梁君彥其後指出，根據法例陳凱欣有14個工作天時間，決定是否上訴，期間原訟庭裁決會暫緩生效，換言之直至6月10日，她仍可保留議員身份。

容海恩其後通過社交網發帖，質疑許智峯「製作生物武器」，涉嫌違反《生物武器條例》。她接受《香港01》記者查詢時提到，該物品奇臭無比，「直頭係一袋屎」，又指：「有種開植物就知，植物根本唔係咁嘅味。」她懷疑，許智峯將其他物品如糞便等混雜在內。容海恩又憶述，建制派議員逃離會議廳後乘升降機回辦公室，整部升降機都有臭味，因為臭味沾在衣物上，連口罩都要即時更換。

民建聯議員葛珮帆其後指出，已就事件報警。