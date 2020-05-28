港版國安法｜眾志料美方或中止對港特殊待遇　葉劉：影響輕微

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）5月27日指出，已向國會報告，不再視香港為高度自治，將不再保證香港獲回歸前的特殊待遇。香港眾志表示，美方將根據《美國政策法》，中止部分或全部美國給予香港的特殊待遇，另外美方亦可能會跟據《香港政策法》，暫停關稅區一段時間，從而使北京改變對港方針及政策。 行政會議成員、新民黨葉劉淑儀則指出，香港對美國貿易大多屬於轉口，故此相信影響不大，又指負面消息並非突如其來，相信市場早有預期及消化。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）5月27日指出，已向國會報告，不再視香港為高度自治，將不再保證香港獲回歸前的特殊待遇。(資料圖片)

香港眾志羅冠聰重申，眾志的立場並不認為所有特殊待遇都要消息，但如果香港的自治受破壞，美國因應香港狀況調整對港政策，「在中共侵害下，這樣發生是無可厚非。」

眾志表示，據他們縱合的消息所佑，美方可能跟進措施包括凍結香港獨立關稅區地位一段時間，從而給予空間讓北京改變對港方針及政策，令香港自治地位可以從新恢復;同時援引《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act，IEEPA），該法案是美國過去用以制裁某些外國異常情況或特殊威脅的方案，規範權力包括禁止外匯交易。

周庭指，今次國安法設立可以見中共非常懼怕國際連結工作，亦對來自國際的壓力有避忌。她指中國利用香港作「白手套」上市集資及進口軍民兩用科技產品，認為美國制裁手段雖會對港經濟帶來衝擊，但是「悲慘而必要」、屬逼不得已的決定。

眾志秘書長黃之鋒指，若非中央推動「港版國安法」，不會在疫情爆發期間突然促成制裁，他促請北京臨崖勒馬，勿要在香港執行通過「港版國安法」，又指香港不單是中國管治下的城市，更是國際大都會，國際社會作會香港持份者，北京不能對他們的反對視若無睹。

葉劉淑儀認為，若美國暫停對港的貿易特殊待遇，相信影響不大。(資料圖片)

葉劉淑儀：只有輕微影響

行政會議成員、新民黨葉劉淑儀認為，若美國暫停對港的貿易特殊待遇，相信影響不大，她稱因香港對美國貿易大多屬於轉口，若美國對香港本地生產出口貨品加關稅，只有輕微影響。對於美國或會制裁本港官員，葉劉稱不會擔心，又指美國的制裁多是凍結資產或不發簽證等，認為自己不去美國亦非大損失。

自由黨鍾國斌表示，對於美國制裁香港商界會有擔憂，因做生意的希望有好的營商環境，如美國有制裁香港的舉動，會對香港經濟造成打擊。但他質疑，美國聲稱要協助香港，但同一時間又制裁香港。鍾國斌又指，去年與立法會議員赴美與國會議員會面時，問及對方何謂高度自治，但他認為對方亦未有實際定義。