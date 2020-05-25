蓬佩奧批評澳洲維省參與一帶一路　警告與坎培拉政府切斷聯繫

澳洲維多利亞省政府獨自與中國簽訂「一帶一路」協議，引起各方批評。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）5月24日警告，維省的決定可能影響五眼聯盟其他成員國對澳洲的關係。

蓬佩奧24日在接受澳洲天空新聞（Sky News）專訪時，指不清楚這些計劃的性質，但認為它們某程度上對保障民眾通訊私隱、國防的安全網絡及情報訊息帶來負面影響，令到大家沒法連結和分開。

他認為，美國會為了重要資訊而在網絡之間保持信任，因此希望美國的盟友、特別是像澳洲的五眼聯盟夥伴可以跟從。

蓬佩奧強調，各國都有作出決定的自主權，認為維多利亞省亦有部分決定權，但指每個澳洲人應清楚要認真審視「一帶一路」的所有計劃內容。

蓬佩奧指中國的「一帶一路」會為其他國家帶來風險。（AP）

蓬佩奧的訪問公開後數小時，美國駐澳洲大使卡爾瓦豪斯（Arthur Culvahouse）發聲明，為對方的言論解畫，稱蓬佩奧當時被問題一個假設性問題，對方亦表明不清楚維省的協議內容。卡爾瓦豪斯指，華府對澳洲政府保護當地及五眼聯盟之間的電訊網絡安全充滿信心，並表示華府一直對5G網絡安全的憂慮，因此希望澳洲可以在有關問題表現領袖風範。

卡爾瓦豪斯指，美國沒認為維省有參與「一帶一路」的任何計劃，不過假如華府認為對方的行動對美國的網絡構成威脅，就會像蓬佩奧所言細心審視內容。

維多利亞省政府亦強調，當地沒宥、亦不會參與任何「一帶一路」旗下的電訊計劃。