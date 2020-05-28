港版國安法｜香港研究協會：52%市民支持立法　42%不支持

中央出手為香港制定國安法，香港研究協會調查顯示，52%受訪市民支持立法，57%人認同香港社會已出現威脅國家安全的港獨勢力。

「港版國安法」草案將於5月28日在人大會議上表決，各界關注法案的內容。（新華社）

民調於5月23至26日以電話方式進行，成功訪問了1007名18 歲或以上市民，有關全國人大制定《香港特別行政區維護國家安全法》，並將其列入《基本法》附件三，直接在港實施。

調查顯示，52%受訪者表示「非常支持」或「支持」，表示「一半半／中立」的佔6%；表示「非常不支持」或「不支持」合共佔42%。問及受訪者支持「港版國安法」的最主要原因，最多受訪者表示是「有助社會回復平靜」（67%）、其次是「外部勢力干預香港事務」（54%）。

至於不支持的最主要原因，最多受訪者表示是「影響國際對一國兩制的信心」（65%），其次是「市民自由權利受影響」（63%）。

協會促港府向中央反映港人意見

調查亦發現，57%受訪者表示「認同」香港社會已經出現威脅國家安全的港獨勢力，而表示「不認同」的則佔32%。

至於「港版國安法」的影響，58%受訪市民同意「港版國安法」只針對極少數顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動以及外國勢力干預等四類嚴重違反國家安全的行為，普通市民無需擔心，表示「不同意」的佔36%。

香港研究協會負責人指出，中央計劃在港實施「港版國安法」事關重大，亦得到多數市民的認同，但特區政府仍有必要向市民清楚解說立法工作細節及法例實施後的具體操作，增進市民對「港版國安法」的了解，就法案積極向中央反映港人意見。