港版國安法〡民主派批人大草案「加辣」：正式落實「一國一制」

全國人大會議今日（28日）下午3時舉行閉幕，以2878票贊成、1票反對及6票棄權，表決通過《全國人大關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》草案，授權人大常委會制定具體法律及執行機制。 民主派議員對此表示憤慨，認為「一國一制」已經正式落實。民主派會議召集人陳淑莊表示，通過的草案在「危害國家安全的行為」條文後加上「和活動」，是「加辣」版本，批評草案影響司法獨立，侵蝕香港的民主和自由。

十三屆全國人大三次會議今（28）日下午3時舉行閉幕儀式。大會上以2878票贊成、1票反對及6票棄權，表決通過「港版國安法」，正式讓此草案進入立法程序。（資料圖片）

陳淑莊指，建制派稱草案只針對一少撮人，「港版國安法」立法後讓市民的生活更穩定和安居樂業，但近幾天不同國家都對此表達關注和憂慮，客觀影響就是令香港的國際社會聲譽受損。

議會陣線毛孟靜形容是「一個時代終結，另一個時代的開始」，草案通過後將現時熟悉的香港「連根拔起」；公民黨黨魁楊岳橋稱，今日有2878人為香港的「一國兩制」劃上句號，強調草案通過後將會是嵌制香港自由的工具。

楊岳橋又指，「港版國安法」有「三大惡」，包括「大陸立法，香港實施」、與23條重疊猶如架空香港，以及「定義不清，隨時中招，以言入罪」。其中他指法例定義不清，擔心叫喊「結束一黨專政」、傳媒報道台灣政治新聞、遊行示威要求領導人下台會否犯罪等。