港版國安法│梁君彥建制派同撐國安法　利經濟發展助兩制行穩致遠

全國人大會議今日（28日）下午3時閉幕，以2878票贊成、1票反對及6票棄權，表決通過《全國人大關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》草案，授權人大常委會制定具體法律及執行機制。 立法會主席梁君彥表示，認為該《決定》有必要及迫切性，對此表示支持，又相信《決定》有利香港經濟發展、民生，希望行政機關之後多作推廣，市民以開放態度看待。 建制派在表決通過後隨即見記者，「班長」廖長江宣讀聲明，指建制派堅定支持人大決定，指人大作為國家最高權力機構，香港作為中國不可分離的一部分，有責任保護國家安全，相信人大決定不會損害香港人權利，反而有助香港擺甩暴力和回復安穩生活，令一國兩制行穩致遠。

梁君彥相信《決定》不影響港人各項權利、日常生活，有利香港經濟發展、民生，希望行政機關之後多作推廣，市民以開放態度看待。（高仲明攝）

立法會主席梁君彥見記者時表示，表示知道全國人民代表大會剛才已表決通過，授權人大常委會製訂有關「港版國安法」的決定，他認為該決定的內容可以理解，而且有必要及迫切性，他表示支持。梁君彥指，該法律只是針對顛覆國家、分裂國家等行為，人大常委會之後在立法時將徵詢基本法委員會、特區政府等的意見後，在制訂好條文後，納入基本法附件三實施。

梁君彥又表示，他很高興立法對在香港實施一國兩制的方針不變，不影響港人各項權利，日常生活不受影響，又相信決定有利香港經濟發展，民生，希望行政機關之後多作推廣，市民以開放態度看待。至於外國政府將如何制裁某些人，他表示不會擔心，因為做事最重要是為香港好，為國家好。

廖長江宣讀建制派聲明，對人大通過國安法表示堅定支持，指人大作為國家最高權力機構，有憲法權力維護國安，同時香港作為中國不可分離的一部分，有責任保護國家安全。（高仲明攝）

廖長江宣讀建制派聲明，對人大通過國安法表示堅定支持，指人大作為國家最高權力機構，有憲法權力維護國安，同時香港作為中國不可分離的一部分，有責任保護國家安全，惟香港回歸23年未能就《基本法》23條自行立法，令國家安全存在漏洞，又指在過去一段時期，有政治組織主張「自決公投」和「港獨」，又有政界人士勾結外國勢力干預香港事務，並有人以暴力破壞香港法治，以恐怖主義推動顏色革命，他們相信堵塞國安漏洞，人大決定不會損害香港人權利，反而香港有助擺甩暴力，回復安穩生活，令「一國兩制」行穩至遠。

民建聯主席李慧琼表示，民建聯全力支持人大決定，相信國家已就國安法作充分考慮，包括外國社會的反應，他又感謝所有參與撐國安法陣線的成員，數天內舉行了逾2,500個街站，收到95萬個聯署，同時網上亦收集了86萬人聯署。



新民黨主席葉劉淑儀表示，該黨全力支持人大授權人大常委會草擬港區國安法，希望條例能盡快完成立法，又希望條例符合普通法制度，盼維護國安和保障人權可找到平衡。葉劉淑儀表示，中央好清楚外商、港人的憂慮，二十年來港人已表達很大意見，認為完善法制、刑事司法制度可令香港回復社會安靜。

經民聯盧偉國表示，只有國安法才能確保香港社會安寧和保持國際金融中心地位，呼籲港區工商界、專業界別支持國安法，希望香港在和平、安全情況下能聚焦發展，解決深層次矛盾。行會成員、經民聯林健鋒表示，商界希望香港能回復穩定營商環境，又指香港是國際金融中心，投資者不希望日日看到暴亂份子，在香港「搞東搞西、民不聊生」。

工聯會麥美娟指，工聯會堅決支持國安法，希望法例盡快公布實施，她指過去幾個月的立法會亂局，有政界人士公然呼籲外國制裁香港，又指今天早上立法會的亂象，就明白為何人大要公布在港實施國安法。