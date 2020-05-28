港版國安法｜林鄭極速發聲明　歡迎通過草案：全力配合及早立法

人大會議今日（28日）閉幕，以2878票贊成通過「港版國安法」，授權人大常委會制定具體法律及執行機制。 行政長官林鄭月娥與行政長官辦公室主任陳國基，今日早上現身工聯會位於北角的街站，簽名支持「港版國安法」，並表示有關草案有利於香港在經歷暴力創傷之後盡快恢復安定。早前多名問責官員亦曾到街站，簽名支持立國安法。 林鄭月娥於草案表決後馬上發表聲明，表示歡迎有關決定，會全力配合常委會及早完成相關的立法工作，認為立法工作體現了國家對特區的關心。

全國人大會議在下午表決通過「港版國安法」，林鄭月娥今早落街站時表示，國家安全法的訂立，有利於香港在經歷一年的暴力創傷之後盡快恢復安定，又相信經濟逐漸恢復後可增加就業機會。她強調，維護國家安全人人有責，與我們的日常生活息息相關，中央的立法工作可令生活回復安全穩定，重拾生機，呼籲市民全力支持為國家安全立法，一同參與街站簽名活動。

立「港版國安法」體現了國家對特區的關心

當全國人大會議表決通過草案後，林鄭月娥迅速發聲明，歡迎全國人大通過有關的決定，指立法具必要性和緊迫性，從國家層面處理有關工作亦體現了國家對特區的關心，特區政府會全力配合常委會及早完成相關的立法工作，積極反映香港的具體情況，根據草案要求，政府會加強維護國家安全的執法工作和公眾教育，並就此向中央政府定期提交報告。

指港府仍有責任就《基本法》23條立法

聲明又指，特區政府仍有責任就《基本法》23條立法，指應盡早完成有關工作，並強調維護國家主權、安全和發展利益是香港特區的憲制責任。而即將制定國安法是為了防範、制止和懲治極少數危害國家安全的違法分子，維護香港的繁榮穩定，讓「一國兩制」行穩致遠，重申不會影響香港居民依法享有的各項權利和自由。

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除了特首林鄭月娥外，政務司司長張建宗、公務員事務局局長聶德權、環境局局長黃錦星及創新及科技局局長薛永恒等多名官員亦曾到街站，簽名支持立「港版國安法」。