夏寶龍斥反修例示威「丟臉」 ：立法無損言論自由　馬照跑得更快

全國人大會議今日（28日）以超高票通過「港版國安法」決定草案，授權人大常委會制定具體法律及執行機制。人大會議閉幕後，全國政協副主席、新任港澳辦主任夏寶龍與30多名港區人大代表會面，解釋「港版國安法」內容。 消息指，夏寶龍在會上強調，立法只針對極少數鼓吹分裂國家人士，絕大部分市民都不受影響，亦不會影響港人的言論自由，強調立法可確保香港繁榮穩定，「馬照跑得更快，舞照跳得更美」。 港區人大代表葉國謙引述夏寶龍指，香港過去近一年的反修例示威衝突，「港獨」份子及暴徒四處破壞，造成社會混亂「成何體統」，令人「丟臉」。

全國人大以以2878票贊成、1票反對、6票棄權，表決通過「港版國安法」。（美聯社）

強調不會以言入罪

繼昨日會見全體港區政協委員後，夏寶龍今日再於人民大會堂與港區人大代表見面，中聯辦主任駱惠寧、港澳辦副主任張曉明亦有出席。

據悉，夏寶龍在會上發言約1小時，重申國安法立法的重要性，並提出四個重點。他提到，香港特區政府未能就《基本法》23條立法，成為國家安全的突出風險，中央今次出手是「急市民所急」，是為了廣大香港同胞所做的決定。

夏寶龍強調，港區國安法涵蓋分裂國家、外國勢力干預等四類行為，針對的是極少數人，一般市民不會受影響，強調港人的言論自由受《基本法》保障，不會出現「以言入罪」。有與會者引述夏寶龍指，立法可以保障市民安穩生活、社會繁榮穩定，有安全環境才有經濟發展，屆時「馬照跑得更快，舞照跳得更美」。

在京的約百名港區全國政協委員已收到通知，昨晚與夏寶龍見面。（中新社）

港區人大代表。（人大代表提供）

葉國謙引夏寶龍：中央立法決心堅定不移

對於美國可能對香港實施制裁，據了解，夏寶龍在會上指「人不犯我、我不犯人」，強調香港不是其他國家的省市，又指現時的香港比過往的「殖民生活」更加好。

他最後呼籲港區人大代表回港後，團結一致做好宣傳及解釋工作，若有好意見，亦歡迎向中央提出。

港區人大代表葉國謙引述夏寶龍指，香港受到外國勢力及「港獨」份子不斷破壞，中央不能不出手，以保證「一國兩制」實踐，強調中央訂立「港區國安法」的決心是堅定不移。