港版國安法｜夏寶龍：體現全國意志　譚耀宗籲市民人大網發表意見

全國人大會議昨日（28日）在北京閉幕，高票通過「港版國安法」，授權人大常委會制定具體法律及執行機制。會議閉幕後，全國政協副主席、新任港澳辦主任夏寶龍與港區人大代表會面，解釋「港版國安法」內容。 港區人大代表團發言人黃玉山表示，夏寶龍在會上提出四個重點，強調中央對一國兩制的信心堅定不移，香港會繼續實行資本主義制度，又提出過去一年暴力對香港造成十項破壞，而立法只針對極少數鼓吹分裂國家人士，絕大部分市民都不受影響，亦毋需緊張。

黃玉山引述夏寶龍表示，立法是體現全國14億人的意志，而立法後港人的基本自由亦不會變，他亦提及香港現時有很多深層次問題，中央會幫忙一步一步地解決。

黃玉山引述夏寶龍表示，立法是體現全國14億人的意志，而立法後港人的基本自由亦不會變，他亦提及香港現時有很多深層次問題，中央會幫忙一步一步地解決。

黃玉山又說，夏寶龍在會面上指，在2月上任後本想到香港與各界會面，但因疫情影響而不能成行，他過去在內地工作期間亦不時與香港政商界會面，熟悉香港，亦掛念香港的維港景色。夏寶龍所戴的領帶亦是香港中華總商會的會呔，並已經戴了廿幾年。

譚耀宗：市民可到中國人大網表達意見

全國人大常委譚耀宗表示，人大常委會下次會議將於6月底召開，暫時不清楚港區國安法會否列入議程。他指出，較為複雜的法案可能會經過常委會多次討論，故不能預計能否於6月通過法案。

譚耀宗又指，市民可到中國人大網表達對立法的意見，網頁在收集所有意見後會交給委員參考。他強調，自己會在常委會內反映港人的意見及憂慮，相信在立法過程中，人大會與港府及基本法委員會研究草案內容。

譚耀宗指，市民可到中國人大網表達對立法的意見，網頁在收集所有意見後會交給委員參考。

對於草案列明要切實防範、制止及懲治任何分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等嚴重危害國家安全的行為和活動，譚耀宗強調，立法後首要是防範和制止，最後才作懲治，「唔係話一開頭就拉人，但如果佢地繼續做，咁已經無得救，叫佢地懸崖勒馬又唔做，就要承擔法律後果」。

「港版國安法」1票反對 譚耀宗：國家投票制度民主

「港版國安法」昨日以2878票贊成、1票反對及6票棄權通過，被問到知否誰人投下反對票，譚耀宗說，國家的投票制度很民主，不會追究誰人投反對票，又指每個項目都有人投反對票，做法正常。