港版國安法｜中聯辦：法例是市民生活的「守護神」　絕非洪水猛獸

全國人大會議昨日（29日）高票通過「港版國安法」，中聯辦發言人指，有關決定對維護香港長期繁榮穩定，確保一國兩制實踐沿著正確軌道前進，具有重大而深遠的意義。 發言人表示，連日來參加兩會的全國各界人士完全贊同香港國安立法，港區全國人大代表和政協委員等發表談話，各社團、機構、企業主動發表聲明，表達對國家安全立法合法性、必要性、迫切性的高度認同，截至昨日共有超過185萬名市民參與街站和網上聯署的「撐國安立法」簽名行動，充分説明維護國家安全有關立法勢在必行。

全國人大以2878票贊成、1票反對、6票棄權，表決通過「港版國安法」。（美聯社）

中聯辦發言人表示，沒有任何國家允許在其本國領土從事分裂國家等危害國家安全的活動，香港在國家安全方面「不設防」的狀況不能再繼續下去，又指香港在修例風波以來的「港獨」「黑暴」衝擊下，市民被「私了」，營商環境持續惡化，國際權威機構下調香港信貸評級，香港GDP出現10年來首次負增長，這些恰恰是香港沒有國家安全立法下反對派肆意「攬炒」的惡果。發言人強調，國安立法絕非洪水猛獸，而是香港法治和市民生活的「守護神」，是香港實現新發展、創造新繁榮的「安全閥」。

發言人指出，建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，在保護香港社會「絕大多數」的同時，必將嚴厲打擊那些肆意妄為的「極少數」，又警告極端激進分子和背後勢力，玩火者必自焚，切勿錯判形勢，切勿低估中央決心，切勿幻想外部勢力的無理干預成為他們的護身符。

發言人又奉勸年輕人切勿被煽動蒙蔽、以身試法，成為少數幕後黑手推到街頭的「炮灰」，要明白「有案底的人生絕不會精彩」，並強調中聯辦堅決擁護全國人大決定，會積極反映港人心聲，期盼有關立法盡快完成。