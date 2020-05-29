稱堅定支持政府履行維護國安　中聯辦：林鄭帶領下香港能再出發

政情
撰文：
最後更新日期：

全國人大會議昨日（28日）在北京閉幕，高票通過「港版國安法」，授權人大常委會制定具體法律及執行機制。

中聯辦今日（29日）發表聲明，指堅定支持特首及特區政府履行維護國家安全義務，及配合人大常委會及早完成立法工作，從而推動香港早日恢復安寧，重拾經濟民生發展。中聯辦發言人指，國安立法可為香港擺脫困境、提供制度保障實現長遠發展，更指在林鄭月娥帶領下，以及政府和社會各界共同努力，「香港一定能夠重整行裝再出發」。

中聯辦今日（29日）發表聲明，指堅定支持特首及特區政府履行維護國家安全義務，及配合人大常委會及早完成立法工作，從而推動香港早日恢復安寧，重拾經濟民生發展。（資料圖片）

特首林鄭月娥今日在多份報章頭版發表致香港市民的信，當中提及香港已經成為國家安全的缺口，香港的繁榮穩定亦岌岌可危，立法的目的是保護大多數市民，並打擊危害國家安全行為及防範外部勢力干預。中聯辦發言人指林鄭月娥的講法，是體現了她「對香港的責任，對國家的擔當」。

對於美國國務卿蓬佩奧指香港已經失去自治地位，中聯辦發言人重申香港事務屬中國內政，全國人大的決定屬於權力範疇，外部勢力無權干預，並批評有外部勢力煽動香港的反修例運動，構成了恐怖主義威脅，是證明了國家安全立法的緊迫性。中聯辦亦表示，堅決支持特區政府有關表態，並強烈譴責美方對香港國安立法的造謠，稱美方應立即停止干預香港事務和中國內政。發言人強調，中國政府維護國家主權及安全，貫徹「一國兩制」方針，及反對外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

民研：民主派支持者一面倒反對國安法　非民主派反對率近三成
【港版國安法】日本召見中國駐日大使　強調香港自由民主至關重要
港版國安法｜梁振英籲港官員、人大政協若持滙豐戶口「馬上自保」
胡漢清稱國安法有國際標準　香港不能處於國安真空狀態
港版國安法｜考慮延長BNO權利　葉劉稱英外相稱只係賣口乖
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。