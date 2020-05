港版國安法｜梁振英籲港官員、人大政協若持滙豐戶口「馬上自保」

全國人大會議昨日(29日)高票通過「港版國安法」,英國、美國、加拿大及澳洲隨後發表聯合聲明,指該法案威脅香港的繁榮安定,呼籲北京與香港民眾找出共同可行方案。 全國政協副主席梁振英表示,《國安法》因香港而起、為香港而立,認為香港必須和國家一起反制,「真真正正做到香港是中國的香港,我們要清楚向這些國家表明,香港不是他們的殖民地」。 梁振英更說,中國和香港都沒有「欠」滙豐銀行,「滙豐在中國的業務,中國和其他國家的銀行完全可以隔夜取代」,建議持有滙豐戶口的特區政府、中國內地和香港的工商界,尤其是人大代表、各級政協委員要馬上自保,避免成為類似華為一樣的人質。

梁振英在Facebook說,英美澳加發共同聲明,干預中國內政,但這些國家的產品和服務,都是因在香港或經香港轉到內地,而有龐大的市場。他又指,西方國家要所謂經濟制裁中國,「我們既要還手,也要把外資包括幾家在香港和中國內地有重大業務的英資區別看待」。

梁振英:滙豐銀行回歸後享特權 仍未就國安法表態

梁振英指,在中國收回香港過程中,部分英資做了不少背棄香港的事,回歸後,中國政府寬宏大量,既往不究,有些還繼續享受特權,滙豐銀行是其一。

他指出,中國包括香港是世界上最大的市場之一,但一個多星期過去了,滙豐銀行還未就《國安法》表態,滙豐會不會跟着英國政府走,是社會需要高度關注的。

梁振英引述彭博報道,彭定康已經公開聲稱中國是他們的敵人(China is an enemy to us now),中國必須付出代價(China must pay a price),「我想告訴英國人,中國也會 draw a line in the sand,看誰付出的代價大」。

他表示,滙豐的利潤主要來自中國,但董事局和高階管理層幾乎全部是英國人,在政治問題上,這家自稱英資的銀行萬萬不能一邊賺中國的錢,一邊跟着西方國家做損害中國主權、尊嚴和人民感情的事,「我們要讓英國政府、政客、滙豐這類的英資機構知道which side of the bread is buttered」。