港版國安法｜疑隔空反駁李柱銘　林鄭：李漠視「一國兩制」初心

全國人大會議高票通過「港版國安法」，民主黨創黨主席李柱銘日前表示，自從2014年北京發表《一國兩制白皮書》，宣布對香港「全面管治權」後，已經違背《中英聯合聲明》，以及已故領導人鄧小平提出的「一國兩制」、「港人治港」和「高度自治」。 特首林鄭月娥今日（30日）在Facebook發文，隔空回應李柱銘的言論。她批評，李的說法既漠視了「一國兩制」的初心，也故意忽略了鄧小平在1987年會見香港基本法起草委員會委員時的一段重要講話。 林鄭指，重新領會鄧小平當年的講話，再看看香港過去一年的暴力亂港，以及近日外國和境外勢力肆無忌憚地干預國家的內部事務，「我們能不佩服鄧小平先生的高瞻遠矚、洞悉世事嗎？」

李柱銘日前表示，自從2014年北京發表《一國兩制白皮書》，宣布對香港「全面管治權」後，已經違背《中英聯合聲明》，以及已故領導人鄧小平提出的一國兩制、港人治港和高度自治。（資料圖片）

林鄭引述鄧小平在1987年會見香港基本法起草委員會委員時的講話

「切不要以為香港的事情全由香港人來管，中央一點都不管，就萬事大吉了。這是不行的，這種想法不實際。中央確實是不干預特別行政區的具體事務的，也不需要干預。但是，特別行政區是不是也會發生危害國家根本利益的事情呢？難道就不會出現嗎？那個時候，北京過問不過問？難道香港就不會出現損害香港根本利益的事情？能夠設想香港就沒有干擾，沒有破壞力量嗎？我看沒有這種自我安慰的根據。如果中央把什麼權力都放棄了，就可能會出現一些混亂，損害香港的利益。所以，保持中央的某些權力，對香港有利無害。大家可以冷靜地想想，香港有時候會不會出現非北京出頭就不能解決的問題呢？過去香港遇到問題總還有個英國出頭嘛！總有一些事情沒有中央出頭你們是難以解決的。中央的政策是不損害香港的利益，也希望香港不會出現損害國家利益和香港利益的事情。要是有呢？所以請諸位考慮，基本法要照顧到這些方面。有些事情，比如一九九七年後香港有人罵中國共產黨，罵中國，我們還是允許他罵，但是如果變成行動，要把香港變成一個在“民主”的幌子下反對大陸的基地，怎麼辦？那就非干預不行。」

林鄭提到，今年是《基本法》頒布三十周年，基本法推廣督導委員會舉辦網上展覽(https://bl30a-exhibition.org)，讓市民可以隨時隨地瀏覽，加深了解這部與《中華人民共和國憲法》有「母子法」關係、體現「一國兩制」、保障香港居民自由權利和維護香港長期繁榮穩定的憲制性文件。

林鄭在網頁的《歡迎辭》中提到，「一國兩制」是已故鄧小平先生的劃時代構想，是在維護國家的統一和領土完整、保持香港繁榮和穩定的前提下，考慮到香港的歷史和現實情況，最大程度地保留香港的特色和優勢，讓香港市民的原有生活方式維持不變。