港版國安法│李柱銘：中央在港設立機構　日後肯定凌駕本地政府

全國人大上周提出將「港版國安法」以納入《基本法》附件三形式在港實施，更指出中央可在港設機構履行國安職責。港台節目《城市論壇》今日（24日）討論相關爭議。 基本法前草委、民主黨創黨主席李柱銘表示，中央可在港設機構履行國安職責的建議相當危險，他指現時暫時看不見任何細節，但時間一長，肯定「妹仔大過主人婆」，凌駕本地的政府和執法部門，「一如中聯辦可以突然間不受《基本法》第22條規管」。

梁美芬：中央已「忍好耐」

出席論壇的包括李柱銘、基本法委員會委員梁美芬、珠海學院一帶一路研究所所長陳文鴻、人民力量成員劉嘉鴻。李柱銘首先質疑，立法會現時在建制派控制下已經能運作，要推動國安法，為何不依循本地立法程序，認為這是故意繞過香港，因為在港設立國安機構，連23條都沒有包含， 這一點比23條更可怕」。他又指，訂立港版國安法，完全違背《中英聯合聲明》，亦向全世界展示，鄧小平最初提出的一國兩制已失敗。

梁美芬指，根據《基本法》第18條，全國人大常委會對全國性法律可予以增減。她又反駁李柱銘指，現時的立法會已不像他當議員時的年代，反對派經常擾亂議會，到處都有磚頭、放火、港獨、自決，相信中央政府都「忍好耐」，迫於無奈才出手。

陳文鴻則指，中央本身未必願意如此做，但眼見特區政府無法做到23條立法，香港內部動亂嚴重，以現時中美關係，實在不能再等，時機緊迫之下才做決定。

劉嘉鴻質疑，《基本法》第23條講明國安法律是「自行立法」，無故就變成全國性法律。他又譏笑梁美芬指，北京直接跳過香港立法會制訂法律，其實是在否定建制派的存在價值，而建制派仍然發聲支持，也是推翻自己的存在價值。

人大會議推出草案，將「港版國安法」以納入《基本法》附件三的形式在香港實施。圖為北京人民大會堂。（路透社）

李柱銘：日後肯定「妹仔大過主人婆」

有關中央可在港設立國安機構，李柱銘憶述當年《基本法》起草期間，和時任委員會副秘書長魯平談過中央在港設立機構的問題，當時魯平提出外交應在港設立一個機構，官位很小就可以，但當時商界代表非常反對，因為怕日後「妹仔大過主人婆」，可以隨時對特區政府指指點點；對於新華社（中聯辦前身），李柱銘指當時香港草委都有類似的憂慮，建議新華社遷回北京。

李柱銘指，從上月港澳辦、中聯辦發炮，以至中聯辦地位的風波可以看出，這些中央政府機構駐港，無論職位如何，時間一長，日後肯定「妹仔大過主人婆」，凌駕本地的政府和執法部門，正如當日特區政府一日三稿解釋中聯辦地位，最後都要「歸隊」服從中聯辦口徑。他認為，特區政府由始至終不站在港人一方，源於北京沒有履行香港民主化的承諾。

論壇上，梁美芬被多次問到作為基本法委員會委員，當中央就全國性法律諮詢委員意見時，敢不敢提出任何反對意見，或建議作任何修改，她表示現時未有細節，視乎最後的版本如何。