港版國安法｜林鄭指立法勢在必行　讚崔天凱《彭博》撰文簡潔有力

全國人大上周五（28日）通過「港版國安法」，美國總統特朗普翌日批評中國已把「一國兩制」變成「一國一制」，而中國駐美大使崔天凱昨天（30日）在美國媒體《彭博》發表署名文章，指維護國家安全是一國兩制賴以生存的基礎，中央有責任要維護在香港的國家安全。 特首林鄭月娥讀畢崔天凱的文章後有感而發，今日（31日）在facebook發文讚揚文章簡潔有力，強調是次國安法立法工作事關重大和勢在必行。她在fb又貼出她與中國駐英大使、中國駐日大使和中國駐東盟大使的合照。

中國駐美大使崔天凱昨天（30日）在美國媒體《彭博》發表署名文章，指維護國家安全是一國兩制賴以生存的基礎，中央有責任要維護在香港的國家安全。

林鄭說崔天凱的文章簡潔有力，更特別提到，崔的文章當中有一段話是説給長期在香港工作和生活的美國朋友聽。她引述崔天凱在文提到，國安法是可以讓這些美國朋友更安全、更放心，在香港安居樂業、投資興業；又說更令她感動的是崔天凱對香港的形容：「是傳統清雅碰撞現代繁華之地，是東方遇見西方的熠熠之珠，叮叮車穿越百年緩緩行駛，茶餐廳從不打烊談笑風生。」

崔天凱在文章中稱自己是香港的「粉絲」，林鄭表示，「事實上，我近年在外訪或出席國際會議或大使訪港期間，先後和不少我國大使見面，他們都不約而同表示欣賞香港的獨特之處，並在他們的外交事務上推介『一國兩制』的成功實踐，支持香港在他們駐地的經貿工作和為在外遇上困難的港人提供適切的領事保護和支援。」

林鄭重申，是次立法工作事關重大，勢在必行，尤其是面對外國政府和政客的無理指控，大使們肯定會全力以赴，「正如崔大使所說，相關立法是要『保「一國兩制」前途，還香港穩定發展』。這是全國十四億人民心之所向，也是七百多萬香港人利之所繫。」