港版國安法｜支聯會倡「結束一黨專政」　葉國謙：日後有問題

全國人大上周通過「港版國安法」，授權人大常委會制定法例草案，外界關注國安法在港實施後，支聯會五大綱領之一的「結束一黨專政」，會否違反「港版國安法」。 港區人大代表葉國謙認為，若「港版國安法」實施後，支聯會仍以「結束一黨專政」為定位，並以此作為舉行燭光晚會的目的，形容「問題就會存在」。他指中國共產黨是執政黨，若有行動推翻共產黨，「唔違反（國安法）都幾難。」

李卓人認為，BNO是英國對香港人的基本責任但不夠，認為英方有責任到聯合國投訴聯合聲明被破壞，聯合國應派特使來港，調查國安法是否破壞聯合聲明。（資料圖片/羅君豪攝）

葉國謙認同「六四酒案」屬顛覆

葉國謙出席香港電台節目《城市論壇》時表示，由於限聚令仍在實施，相信警方批准六四集會機會比較低。至於支聯會五大綱領在國安法實施後是否違反，葉國謙指，已故國家領導人鄧小平曾提過共產黨是可以罵的，但他認為不能有行動、組織推翻共產黨。

他認為，若國安法實施後，支聯會的定位仍是推翻中央政府和共產黨，並以此作為舉行燭光晚會的目的，形容「問題就會存在」。葉國謙又指，若燭光晚會是紀念「六四」沒有問題，又指支聯會所指「六四」是「屠城」、血流成河並非事實。

支聯會主席李卓人批評，國安法條文至今仍未有實際內容，他批評內地「無法無天」，何謂「顛覆」實為政權「移龍門」。他提到「六四酒案」事件和王全墇案，再斥內地無法無天，籲葉國謙「醒下啦」。葉國謙反駁：「李卓人你醒下啦，內地唔係無法無天！」他回應有關「六四酒案」事件，認為酒瓶寫上「平反六四」，這不是單純的賣酒，而是一個行動，認同屬顛覆政權行為。

2016年5月，成都復員軍人符海陸、設計師羅富譽、維權人士張雋勇以及八九學運領袖陳衛的弟弟陳兵製作紀念酒，瓶身設計標寫「永不忘記，永不放棄，銘記八酒六四」，並在網上銷售，被當局以顛覆國家政權罪拘捕，及後改控尋釁滋事罪，陳兵被判罪成入獄3年半，其他三人被判入獄3年但獲緩刑。

葉國謙認為，國安法內容在《基本法》23條亦有提及，又指23條是香港憲制責任，並非現在才提出，批評有人指剝削人權是「廢語」。（資料圖片/張浩維攝）

趙雨樂指法制上做不到愛國不愛黨



香港公開大學人文社會科學院教授趙雨樂對李卓人作「善意提醒」，認為「推翻一黨專政」綱領「危險」，指中共確實掌握中國政權，感情上能做到愛國不愛黨，但法制上做不到。

對於美國總統特朗普揚言制裁香港，葉國謙認為，國安法內容在《基本法》23條亦有提及，又指23條是香港憲制責任，並非現在才提出，批評有人指剝削人權是「廢語」，又批評美國過去對香港作出大量干預，內地立法防止外國再干預內地事務，是正常不過。

葉國謙：不擔心被制裁

至於經濟制裁，葉國謙引用去年經濟數據，指美國與香港貿易關係涉逾5700億元，香港出口美國僅涉30多億元，美國在港的貿易順差達2千億，他認為制裁措施對香港必造成損失，但美國損失更大。對於美國或制裁香港官員，葉國謙認為，官員猶如國家特使，官員自身亦應心中有數，若被制裁「咪唔去美國囉」，指作為中國人要有自豪，「唔會因為被恐嚇而嚇到，中國人唔會嚇到，（擔心家人？）唔擔心，美國從來都係憑嚇」。

李卓人批評，中國不按理性出牌，格硬把國安法在香港推出，把香港變成「一國一制」，「香港人覺得國安法就係令香港變成一國一制」。李卓人認為，BNO是英方對香港人的基本責任但不夠，認為英唐有責任到聯合國投訴聯合聲明被破壞，聯合國應派特使來港，調查國安法是否破壞聯合聲明。