港版國安法〡蔣志光否認聯署撐國安法　張寶華：撞樣都得何況撞名

全國人大通過「港版國安法」，不同界別紛紛表態，知名藝人成龍、曾志偉等逾2000名香港文化演藝界人士日前聯署支持國安法，希望相關法例「在堵塞國家安全漏洞的同時，亦能保障業界正常的創作自由和發展空間」。

不過，聯署名單疑出現「撞名」情況，其中曾主唱《皇后大道東》的藝人蔣志光今日（31日）在Facebook表示，他沒有在聲明簽署任何文字，「當中同名同姓者，相信另有他人」。翻查網上資料，中國香港人民藝術協會會長、書法家為蔣志光，未知與聯署者是否同一人。

前新聞主播張寶華亦「榜上有名」，她隨即澄清沒參與聯署，「呢個世界，撞樣都可以，又況係撞名！」