港版國安法〡蔣志光否認聯署撐國安法　張寶華：撞樣都得何況撞名

撰文：沙半山
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全國人大通過「港版國安法」，不同界別紛紛表態，知名藝人成龍、曾志偉等逾2000名香港文化演藝界人士日前聯署支持國安法，希望相關法例「在堵塞國家安全漏洞的同時，亦能保障業界正常的創作自由和發展空間」。
不過，聯署名單疑出現「撞名」情況，其中曾主唱《皇后大道東》的藝人蔣志光今日（31日）在Facebook表示，他沒有在聲明簽署任何文字，「當中同名同姓者，相信另有他人」。翻查網上資料，中國香港人民藝術協會會長、書法家為蔣志光，未知與聯署者是否同一人。
前新聞主播張寶華亦「榜上有名」，她隨即澄清沒參與聯署，「呢個世界，撞樣都可以，又況係撞名！」
藝人蔣志光在facebook表示，他沒有在聲明簽署任何文字，「當中同名同姓者，相信另有他人」（蔣志光facebook）
本地鋼琴家「上榜」 強調從未聯署
張寶華在Facebook指，得知粵劇界亦有一位名伶叫「張寶華」，但是否她聯署就不清楚。她稱聯署一出，多名朋友發現有聯署者叫「張寶華」，甚至有媒體弄錯是她本人，但她強調「這位張寶華不是本人！」
此外，本地鋼琴家李巧靈亦出現類似情況，她在社交網站澄清，她從未簽署任何支持國安法的文件，亦不支持國安法，質疑該聯署聲明的真確性。
徐熙媛表示，聲明中的名字屬同名同姓，又指現時全心準備女兒的升學，亦沒收到參與聯署的邀請和通知。 （視覺中國）
大S否認聯署
除了香港藝人，台灣藝人亦被捲入事件中，該份聯署出現台灣藝人徐熙媛（大S）的名字，引起台灣網民的關注。不過，徐熙媛其後表示屬同名同姓，指現時全心準備女兒的升學，亦沒收到參與聯署的邀請和通知。