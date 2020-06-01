港版國安法｜遊行嗌結束一黨專政踩紅線？譚惠珠：市民應考慮離場

全國人大日前通過「港版國安法」，基本法委員會副主任譚惠珠今天（1日）接受港台節目訪問，被問到日後在集會高呼「結束一黨專政」會否違反國安法，譚惠珠指，至今仍未知草案內容和任何資料，沒有收到任何消息，但舉例若市民出席合法遊行，但有人改變集會性質，例如破壞商鋪、嗌「結束一黨專政」，參與的人應「君子不立危牆之下」，考慮是否離開。 譚惠珠批評提出「結束一黨專政」屬「荒謬」，因中國不是一黨專政，而是一黨領導、多黨合作，形容「結束一黨專政」是偽議題，「連最基本嘅憲法都唔識。」

基本法委員會副主任譚惠珠（資料圖片／盧翊銘攝）

指國安法不會不立法

《明報》委託中大傳播與民意調查中心就國安法作民調，於本月25至29日訪問815人，52.3%受訪者同意港府有責任防範、制止和懲治危害國安的行為和活動，20.2%表示不同意，64%受訪者反對中央繞過立法會立法，24.3%表示支持。

譚惠珠認為民調問法奇怪，「點解民調唔問點解立法會有無責任（立23條）？」她認為立法會有憲制責任就《基本法》23條，惟早在2003年，立法會已不予足夠票數通過23條立法，反問「點解立法會無責任？」譚惠珠又認為，若香港市民對國安法立法有意見，可撰寫意見上載至《人民網》。

被問到中央會否採納港人反對國安法立法的意見，譚惠珠說：「唔好意思，無啦」，她指香港人不接受國安法，但不會不執行，強調國安法是保護十四億人，而非七百萬港人的事。不過譚惠珠說，若香港人說希望出現恐怖主義、「日日打」、外國干預香港，「佢哋（香港人）話想，我就投降。」

譚惠珠日前指，大家不用怕「港區國安法」，指法律是為了保障基本權利和自由。（資料圖片／梁鵬威攝）

自比護士不怕制裁 譚惠珠：我兩袖清風



至於日後在集會高呼「結束一黨專政」會否違反國安法，譚惠珠指，至今仍未知草案內容，沒收到任何消息，但舉例指若市民出席合法遊行，但有人改變集會性質，例如破壞商鋪、嗌「結束一黨專政」，參與的人應「君子不立險牆之下」，考慮是否離開。

外界關注國安法的刑罰，她指現時社會出現的行為，100%符合聯合國對恐怖行為的定義，現時法律雖能處理，但關於恐怖主義的法律「未落地」，因此需要國安法立法，她相信日後國安法的刑罰級數與現時的法律為高。

被問到會否擔心被美國制裁，她以護士比喻，指護士不會在肺炎疫情發生時躲在家中，直言：「坐喺呢個位就要做基本法委員會嘅嘢」，強調不擔心制裁，形容自己無槍無劍和兩袖清風。