港版國安法｜三大涉港部門齊開腔 　轟美國對港言論是謊言與污衊

全國人大通過制定「港版國安法」，美國總統特朗普揚言取消對香港貿易優惠特殊待遇，並制裁中港官員。今日（1 日），中央三大涉港部門齊開腔反擊。 對於美國國務卿蓬佩奧稱香港不再享有高度自治權，港澳辦發言人稱言論是徹頭徹尾的謊言與污衊，又勸美國不要以「雙重標準」對別國內政指手劃腳。中聯辦發言人指美國過去10年對香港的貿易順差，累計近3000億美元，美方單方面改變對港政策，完全是搬起石頭砸自己的腳。外交部駐港特派員公署發言人指，美方抹黑「一國兩制」和香港高度自治是蓄意歪曲事實，重申香港就國安立法是立法合情合理合法。

港澳辦主任夏寶龍（中國政協報）

港澳辦嘲華府：還是多下點功夫消除種族歧視以應對正席捲全國的抗議浪潮和騷亂吧！

美國國務卿蓬佩奧稱香港不再享有高度自治權，港澳辦發言人強調香港回歸後，中央一直堅定貫徹「一國兩制」，惟香港發反修例風波後，「『港獨』、『黑暴』、『攬炒』等活動對國家安全已造成現實危害，嚴重觸碰「一國兩制」原則底線。」

發言人又指，「港版國安法」目的是防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，「絲毫無損香港的高度自治和廣大市民享有的比回歸前更廣泛的權利和自由。」對於香港現時嚴峻局面，發言人認為美國政客有不可推卸的責任，「『修例風波』中站在前面實施激進暴力犯罪的是狂妄的黑暴分子，而在他們身後煽風點火、撐腰打氣、提供保護的則是那些敵視中國、懼怕中國發展壯大的美國政客。」

港澳辦發言人勸美國不要以「雙重標準」對別國內政指手劃腳，「還是多花點精力防控新冠肺炎疫情以保護美國民眾的生命健康，多下點功夫消除種族歧視以應對正席捲全國的抗議浪潮和騷亂吧！」同時又指，中央將堅定不移維護香港安全、支持香港發展，隨時準備回擊一切破壞香港繁榮穩定的行徑。

中辦聯主任駱惠寧。（資料圖片／歐嘉樂攝）

中聯辦：美國在港有著巨大經濟利益

中聯辦發言人表示，維護國家安全是世界上所有主權國家的正當行為，香港國安立法完全是中國內政，任何外國無權干涉，「美國在自己的國家安全立法無所不及，密不透風，卻對中國修補香港維護國家安全的法律漏洞橫加指責，甚至以制裁相威脅，真是豈有此理！美方無視現代國際法基本原則和國際關係基本準則，長期對香港事務粗暴干涉，充分暴露了其國際霸權主義的一貫嘴臉。」

中聯辦指，香港是國際性的金融、貿易、航運中心，在國際經濟格局中有著重要的一席之地，其獨立關稅區地位是世界貿易組織確定的，不是個別國家單方面給予的，更不會因個別國家採取單方面行動而動搖。國安立法在修補香港國家安全漏洞的同時，也必將改善香港的社會營商環境，有利於增強投資者信心。

發言人又指，美國在香港有著巨大的經濟利益，有8.5萬名美國公民居住在香港，1300多家美國公司在港經營，其中700多家是企業總部或地區辦事處，「過去十年間，美國對香港的貿易順差累計近3000億美元。美國單方面改變對港政策，對美國自身無益，完全是搬起石頭砸自己的腳。」

斥美國視香港為遏制中國發展棋子

發言人表示，美國對香港國安立法揚言採取制裁，「恰恰證明他們關心的根本不是香港民主自由，也不是香港的穩定繁榮，而是把香港作為遏制中國發展的一顆棋子」，這也更加説明香港國安立法反對外部勢力干涉的迫切性和必要性。

5月28日十三屆全國人大三次會議以2878票贊成、1票反對、6票棄權，表決通過「港版國安法」。（新華社）

外交部駐港特派員謝鋒（外交部駐港特派員公署）

駐港公署：港版國安法獲社會主流民意支持

外父部駐港持派員公署發言人亦表示，美方抹黑「一國兩制」和香港高度自治是蓄意歪曲事實，重申香港就國安立法是立法合情合理合法，而美方竭力阻撓破壞香港國安立法，「是赤裸裸地干預香港事務、干涉中國內政」。發言人又稱，港版國安法獲社會主流民意支持，對立法合法性、必要性、迫切性的高度認同，「光街頭簽署支持立法的市民人數已超過300萬」。

發言人強調，香港是中國的香港，中央維護國家主權安全發展利益的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。對於美方威脅制裁，「嚇不倒包括香港同胞在內的中國人民，擋不住中華民族實現偉大復興的堅定步伐！」