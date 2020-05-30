港版國安法｜李家超：紀律部隊將有培訓　配合國安法落實

全國人大會議於周五（29日）通過制訂「港區國安法」的決定草案，內容及細節條文仍未制定，近日本港不少人顯得憂心，保安局局長李家超在電台節目稱，市民的疑慮未釋除是很正常，但立法原則已列明一定會保障香港居民的合法權益，並會繼續沿用普通法、以及在基本法下賦予港人權益不變，亦不影響本港的司法獨立及終審權，「樣樣按法律行事，不可以超出權限。」 他提到，對於國家在支持香港警隊執法方面，內地部門一向為警方提供有效可行情報交流，對有關活動戰略有好大幫忙，幫助對世界形勢的掌握，了解行動的背後目的，對推動維持治安及打擊港獨上有很大支持。他說會構思本港警隊及其他紀律部隊的培訓，配合港區國安法實施。

李家超提到，對於國家支持警隊執法方面，內地部門一向為警方提供有效可行情報交流，對有關活動戰略有好大幫忙。（資料圖片）

李家超說，明白到「港區國安法」剛剛通過，現時未能掌握到細節內容，但原則上非常清晰，並主要針對極少數違反國家安全的恐怖組織、人士，而相關法律將沿用本港所定的普通法內，按一貫方針進行，對普通市民日常生活、自由無影響，「要知道只影響一少數人，基本法係無郁過架！司法獨立方面無影響，終審權無影響。」

他又說，明白到本港及內地為兩個不同的法制，人大常委在制定有關的「港區版國安法」內容時，會按照本港普通法原則落實做法、字眼，特區政府會提供意見及會反映港實際情況，國家方面強調會聽取相關意見，又說「港府係會如實反映，我平時都有睇報章內意見，我哋係會做。」

而家我哋要部署思考一下 有乜人才、作幾多培訓

對於內地公安部指全力指導香港警隊止暴制亂，會否違反中央政府各部門不得干預特區事務的規定下基本法第22條方針時，李家超表示，公安部與本港執法部門交流，現時他們對香港了解全面和充分，公安部很多時講述整體形勢、交流、提供情報和意見，「供有效可行情報交流，對有關活動戰略有好大幫忙，加上部門對世界形勢掌握，了解行動的背後目的，防止港獨行為。」強調做法符合基本法和香港法律，他又指現時現行法律基礎下，給予紀律部隊的法律權力不足夠。

他續說，港區國安法的法律條文未落實，有指中央國安機關在香港設立機構，現時仍未知道相關部門的權責及角色，但認為無論哪一個機構來港執法，都必須遵循本地法律，亦不會超越權限，「其實呢23年都係咁做，來到香港係要跟香港法律。」冀社會毋須過份質疑。

此外，李又表示，本港執法部門在處理國家安全的經驗不多，為配合港區國安法落實，會培訓警隊及其他紀律部隊，「而家我哋（港府）要部署思考一下，會有乜人才、作幾多培訓、當中有乜制度同部署。」他強調現時無論邊個機構執行工作都要符合這三點，警方或其他人都要守法。