港版國安法｜傳媒採訪內地異見人士是否犯法？李家超：言之尚早

國家人大於周五（29日）通過制訂「港區國安法」的決定草案，內容及細節條文仍未制定，近日本港不少人顯得憂心，李家超出席一電台節目時表示，相關制定會沿用本港的普通法，奉公守法的市民不會到影響。 他於節目中又提到，今年初開始，因參與社會運動而被捕的年輕人當中，七成為中學生，當中又有小學生，並認為自己未有犯法，認為是受人影響下犯案，將來抱終身。

李家超出席一電台目時被問到有傳媒指，相關法例會削弱傳媒採訪自由，但他認為現時條文未正式出爐，現階段猜測違法行為言之尚早。（資料圖片）

李家超出席商台節目時被問到有傳媒指，相關法例會削弱傳媒採訪自由，被問到採訪內地異見人士是否犯法，但他認為現時條文未正式出爐，現階段猜測違法行為言之尚早，基本法當中向來保障新聞自由、採訪自由，並以普通法的原則，認為「係真誠做採訪，點都會係無罪式㗎！」相信全國人大常委在制定條文前，會諮詢普通法專家，及後可得知其權責，稱局方確保依法辦事。

此外，有議員日前表示擔心接受其他地方的媒體採訪時會被指「勾結外國勢力」，李指講港「誇張、引起恐慌」，指自己作為官員不時接受外媒採訪，又稱「唔通我買美國貨品就破壞國家安全，我美國車又違反國家安全法？只要無歪心，正常生活，香港人一向可以正常生活㗎」，他認為社會安寧最重要。

連月來的社會運動，當中不少參與者為年輕市民。（資料圖片/鄭子峰攝）

李家超又稱自己最為擔心的，是有不少年輕人作違法行為，今年起有四成年輕人因社會運動犯法被捕，當中有七成為中學生，當中亦有部份小學生，是不守法的想法發展當中，是社會識意帶出，「佢哋多唔覺得自己有錯，因為受其他人影響。」他又指不少被捕人在法庭上表明後悔，「熱情過後，佢哋係後悔㗎，犯法就係犯法，會影響日後工作、去移民。」

李又表示，現時本土恐怖主義正在萌芽當中的迹象，故早前指會不排除提升恐襲應變級別，因此執法部門會採取更嚴厲的防範措施，包括高姿態巡邏、封鎖高危場所、搜查可疑對象等，同時又會提升裝備，措施，當中亦有可能對市民的日常生活有影響。