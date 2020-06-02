公務員凍薪｜華員會擬退出薪酬委員會　不滿「3+3」方案遭拒

公務員事務局今日（2日）公布本年度薪酬調整決定，2020至2021年度各級公務員凍薪1年，4月1日起生效。 華員會會長利葵燕接受訪問時強調要與市民共渡時艱，但同時批評政府沒有接納他們的方案，認為政府短視、見步行步，指華員會正積極考慮並有很大機會未來3年退出薪酬趨勢調查委員會。

華員會早前向政府提出建議，包括先凍薪3年，其後3年經濟復甦時再補回加薪的「3+3」方案，以及明年起暫停薪酬趨勢調查兩年，和3年內退任的公務員在計算退休金時將上述補回加薪的差額計算在內。政府今次並無接納上述意見，利葵燕感到失望和不滿，認為政府是短視及見步行步。

經濟及市場情況特殊 指調查數據會被扭曲

她認為，政府今次的決定沒有考慮到社會爭議、疫情以及中美衝突等不明朗因素，認為政府應該看得更長遠一些。又表示薪酬趨勢調查在正常情況下可反映市場加薪情況，但現在是特殊情形，商界也出現「無薪假」，調查的數據或會被扭曲，因此可以有特殊考慮。

政府公布2020至2021年度公務員凍薪。（資料圖片）

2003年協商得出033方案 今年政府無提前協商

利葵燕指，回歸後公務員有多次凍薪及減薪，其中2003年「沙士」時，政府與各公務員工會協議，並達成「033」協議，即2003年凍薪，其後兩年減薪3個百份點。她指出，達成協議可以減少不必要的社會爭議，其後數年不用進行薪酬趨勢調查，公務員亦可集中精力協助政府振興經濟。

她透露，基於經濟情況嚴峻，華員會已提醒政府盡早與公會商討，但公務員事務局只按去年時間表做事。

擁有約6萬名會員的華員會表示，正積極考慮退出未來3年的薪酬趨勢調查委員會，認為如果調查的結果會令外界有質疑，而委員會亦無法向公眾全面解釋決定的話，無法解決調查結果帶來的矛盾。會方希望可以參考2003年時的做法，避免社會爭議，找到薪酬調整與社會意見的平衡點。