公務員凍薪｜梁籌庭：林鄭為挽聲望犧牲公務員　王永平：決定合理

行政長官會同行政會議決定今年全體公務員凍薪。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，對凍薪感到極度失望，狠批特首林鄭月娥為了挽回政府聲望、討好市民，犧牲18萬公務員，「擺佢地上枱」、「搵公務員出來交數」。 他又擔心政府起帶頭作用，私人機構紛紛效法、甚至減薪，對打工仔造成影響，並直言政府此舉動搖薪酬機制，「日後薪酬趨勢調查仲要唔要？」

根據公務員薪酬趨勢調查委員會早前的報告，今年加薪淨指標，低、中、高級公務員，原本分別加薪1.15%、1.98%及1.68%，惟政府今次不按機制處理，梁籌庭擔心先例一開，「呢個機制仲要唔要？」他批評政府作為一個大顧主，於機制下仍凍結伙計人工，私人機構可以此作為藉口，而向員工開刀，「政府都凍啦，員工都不應該出聲」。

他謂，目前經歷社會事件、疫情底下，不應向公務員凍薪，「抗疫2.0基金所涉及的補助金額都不止這個數啦」，稱目前仍然有許多基層公務員工作是「搵命搏」，凍薪絕對不公平。

梁籌庭批評，政府今次是凍薪的決定是政治因素大過經濟因素，目的是要向市民發出共度時艱的訊息，直指，政府用公務員權益和薪酬，去討好市民歡心，「擺佢哋上枱」，但「人哋都未必受喎」。

梁籌庭稱，凍薪消息一出後，許多公務員訊息群組都「鬧爆」，質疑政府雙重標準。(資料圖片)

「點解問責官員可按機制加薪？」

梁籌庭稱，凍薪消息一出後，許多公務員訊息群組都「鬧爆」，質疑政府雙重標準，「點解問責官員可按機制加薪，你之後捐出來是你的事，但重點是他們是按機制加薪的，林鄭都有加人工啦」，「我哋18萬公務員不是自願（凍薪）的」。

林鄭曾於4月初表示，自己與問責團隊的薪金上升，是按機制、按年及按通脹調整，調整由去年7月1日起計算，而非審議財政預算案時申請加薪。當時消息一出，惹來社會熱議，最後林鄭及全體問責官員減薪一成，為期一年。

梁籌庭強調，政府應按機制辨事，並預計明年根據有關數據不理想，相信公務員明年將更難加薪，「應該按年度結算，今年數據指有得加就加，明年無得加或減薪，都應接酬趨勢調查進行」，但無理由要承受兩年凍薪。

王永平：80年代有先例不跟指標加薪

公務員事務局前局長王永平則認為，政府今次決定合理、正常。他指出，1980年代亦有先例，當年經濟差、政府財政弱，縱然薪酬趨勢指標顯示應該加薪，但最終仍決定減薪。

王永平更指出，現時經濟前景差，政府赤字史無前例，如薪酬趨勢指標是負數，已有機會減薪。

王永平指，如果明年私營機構大幅減薪，而政府今年同意未來3年公務員凍薪，或會引起市民反彈。（資料圖片）

憂外界反彈 不接納未來3年凍薪亦正常

王永平在2003年擔任公務員事務局局長，他指出現時與當時的情況類似，同樣是經濟差，私營機構面臨大幅減薪。當年政府為縮減開支而要公務員跟隨減薪，因此與公會商討，最終達成「033」的協議，即首年凍薪，之後兩年各減薪3%。

不過，王永平指今次經濟局面，外界面臨減薪，政府接納公務員團體未來3年凍薪的建議亦屬正常。他指出，政府也要顧及市民的反應，如果未來3年凍薪，而明年私營機構大幅減薪，或會引起市民反彈。

指現時機制可加可減 公會退出仍可表達反對意見

而王永平亦認為，現時機制亦已經可加可減，如果按機制每年審視再調整薪酬亦合理。他擔心明年指標顯示外界大幅減薪，屆時就要看政府如何處理。

至於擁有約6萬名會員的華員會，未來3年或退出薪酬趨勢調查委員會，王永平表示政府要按原則做調查，又指就算華員會退出後不接受調查結果，亦可以提出理由反對。

王永平總結，公務員薪酬調整要對公務員公道，但同時亦要對一般市民公道，一般情況下可按機制基於外界水平調整，最終所作的決定要合情合理，亦要接受公眾、立法會議員及公務員多方評價。