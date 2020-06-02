港版國安法｜美國考慮制裁香港　林鄭：不會懼怕任何威脅

全國人大會議通過訂立「港版國安法」，特首林鄭月娥表示，美國與西方一些國家指立法將讓香港失去自治與民主，考慮對香港進行制裁，她強調，有北京的堅定決心與香港市民的支持，不會懼怕任何威脅。 林鄭又說，外國的指摘是雙重標準，強調全世界任何國家都需要維護國家安全的法律，而且從國家層面制定國家安全的相關法律，也是所有國家中央層面應當要做的。

林鄭接受央視新聞專訪時指，對於全國人大通過「港版國安法」，她心裡感到很踏實。她又指，若不是北京出手，香港不能解決當前問題，形容是「國家幫忙香港走出一個困局」。（央視新聞截圖）

林鄭接受央視新聞專訪時指，對於全國人大通過「港版國安法」，她心裡感到很踏實。她又指，若不是北京出手，香港不能解決當前問題，形容是「國家幫忙香港走出一個困局」。

林鄭又指，香港主權移交23年，但《基本法》23條仍未能立法，在這時候北京出手，「給香港一個生機」，幫助走出困局。她又強調，沒有穩定的局面，香港的經濟、民生都會受到很大影響。

港府未來工作重點為發展民生和恢復經濟

林鄭提到，香港在過去一年面臨的局面非常嚴峻，「暴力事件不斷發生」，社會出現前所未有的動盪，她在過去的一年，每天的心情都很悲傷，反問為甚麼那麼多人沒有好好珍惜香港，尤其是珍惜一國兩制下的優勢？她又認為，很多香港年輕人受媒體的迷惑或網絡上鼓動，做了一些完全不正確的事，「如今想來依舊痛心」。

林鄭表示，未來隨着香港社會逐步恢復穩定，港府的工作重點將是發展民生和恢復經濟。她指出，現時本港經濟不景氣，首季經濟負增長8.9%，失業率已經上升到5.2%，當局面穩定下來後，港府首要任務將是恢復香港經濟。