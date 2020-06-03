獨家｜田北俊親證《香港民族論》編輯李啟迪加入陣營　擬戰新東

立法會選舉今年九月舉行，曾與梁繼平編撰《香港民族論》的前港大《學苑》編輯李啟迪，加入自由黨榮譽主席田北俊創立的「希望聯盟」，他昨天與田北俊及另一自由黨榮譽主席劉健儀到大圍派口罩，據悉他擬戰立法會新界東直選。 田北俊接受《香港01》查詢時確認，李啟迪已加入「希望聯盟」。李啟迪則說，暫不接受查詢，稍後再與傳媒聯絡。

李啟迪昨天與自由黨榮譽主席劉健儀和田北俊到大圍派口罩。

近日撰文稱「港獨」非選項

現年26歲的李啟迪，於2013至14年度擔任港大學生會《學苑》的編輯，出版刊物《香港民族論》，其中一文《香港是否應有民族自決的權利？》就是由他撰寫。2015年1月，時任特首梁振英發表《施政報告》時，突點名狠批原本無甚關注的《香港民族論》，令「港獨」首次成為社會議題，並掀起搶購潮。

李啟迪最近在報章以《致繼平的信——港獨非選項 尋找一國兩制下的出路》為題撰文，向昔日戰友、時任《學苑》時任總編輯梁繼平發公開信。李啟迪在信中指，理解到香港獨立並非選項的現實情况後，希望能尋找在「一國兩制」框架之下對香港最佳狀况，又說：「經過2019年之後，我相信商界的取向，將會是未來一國兩制能否延續和以何種方式延續的關鍵。」

有網民發現，李啟迪昨天（2日）在大圍港鐵站外以「希望聯盟」的「牌頭」擺設街站，疑為出戰新界東直選鋪路。李啟迪亦在新開設的facebook專頁發文，指昨天田北俊、劉健儀開街站派口罩，短短一小時派出二千包口罩，他說：「係（喺）香港面臨歷史巨變之際，由Thinker 轉型做Doer其實都幾大轉變，但唯有千里之行始於足下。」

李啟迪接受查詢時說，暫不接受訪問；田北俊則確認李啟迪已加入「希望聯盟」。

田北俊接受《香港01》查詢時確認，李啟迪已加入「希望聯盟」。

曾現身泛民協調 本土派：李有助拉散藍營票源

據了解，李啟迪近期一度現身民主派的「武林大會」，該會議商討有關初選機制，有與會者引述他表明自己是「中間派」。有接近本土派立場的有意參選者笑指，多一些如李啟迪般的「中間派」參選，對「抗爭陣營」的選情有利，認為可「拉散」藍營的票源。

「希望聯盟」由田北俊牽頭成立，與前財政司司長曾俊華等人「棟枝旗」，為年輕人站台助選，主打「中間路線」，擬派多人出戰9月立法會選舉，包括有意出選九龍西的中科董事總經理潘焯鴻、擬戰港島的袁彌昌。