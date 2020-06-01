立法會選舉｜飲食界選民急增8成　體演、工程界千名新選民搶灘

立法會選舉九月舉行，選舉事務處今天（1日）公布2020年臨時選民登記冊，其中在民主派搶攻的六大功能界別，選民數字均有大幅變動。 其中飲食界的選民人數由去年的4,408人，增至7,965人，上升幅度達八成，選民人數亦較2016年立法會選舉增2,422人，約43%。體育、演藝、文化及出版界選民數字亦有大幅增長，由去年3,164人上升至4,163人，增加999人，上升31%，同時較16年增加1,243人。

公民黨林瑞華（右）料挑戰自由黨張宇人（左）壟斷多年的飲食界議席。

飲食界林瑞華：中間選民成關鍵

根據2020年臨時選民登記冊，總選民數字增至逾445萬人，較去年淨增長32.2萬人。民主派一早揚言強攻六大界別，包括飲食界、體演文出界、進出口界、建測規園界、工程界，以及批發及零售界，藉此爭取立法會過半議席。

飲食界選民增長為所有功能界別之冠，選民人數由去年的4,408人，增至7,965人，上升幅度達八成（80.69%）；選民人數亦較2016年立法會選舉逾四成，至2,422人。

積極考慮出選飲食界的公民黨林瑞華指，過去半年很多有心人推動飲食界選民登記，對此表示感激。林瑞華指，當初目標是希望可新增5千名飲食界選民，但現時較預期少，他研判民主派在飲食界的形勢並不是非常樂觀，料新增的四成選民為建制派，四成為民主派，剩下兩成屬游離票，認為中間選民將成為選舉關鍵。

全屬個人票的建測規園界，今年新增1059名選民，現任議員謝偉銓爭取連任備受挑戰。（資料圖片）

建測規園界增千名選民 形勢緊湊

建測規園界方面，選民人數由2019年的8,026人，增至今年的9,085人，上升約13.19%，同時較2016年的7,371人增加23%。

姚松炎在該組別於2016年代表民主派出選，因建制二人相爭，令姚松炎漁人得利勝出，惟姚之後被褫奪議員資格，建制派謝偉銓於2018年補選擊敗司馬文重返議會，如今選民數字大幅增長，局勢更為緊湊。民主派料派出建築師、選委關兆倫出戰。

自由黨批發及零售界議員邵家輝（左）料爭取連任，民主派區議員張秀賢擬挑戰。（右）

批發界選民不升反跌 張秀賢：意料之內

工程界選民人數亦大增，選民由2019年的9,441人增至今年的10,639人，上升1,198人。經民聯主席盧偉國料繼續爭取連任，民主派則計劃派出工程師黃偉信參選。

體育、演藝、文化及出版界選民數字有大幅增長，由去年3,164人上升至4,163人，增加999人，上升31%，同時較16年增加1,243人。進出口界選民人數較去年微升292人，由去年的1,299人上升至今年的1,591人，增加22.48%。

不過，民主派其中一個目標、批發及零售界的選民人數卻逆市向下，由去年6,621人跌至今年5,903人，亦較去屆立法會選舉少824名選民。有意代表民主派出選批發界的元朗區議員張秀賢指，跌幅是意料之中，指得悉不少公司因結束營業，令當中個人選民失去資格，故他原本預料選民人數或下跌兩成。

批發界團體票由去年1,753票，增至今年2,244票，張秀賢指，民主派於今年4月開始積極為公司和團體進行選民登記工作，因此團體票有增長屬合理。