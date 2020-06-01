立法會選舉︳18至20歲選民增4.4萬　蔡子強：功能界別才是35+關鍵

立法會選舉今年九月舉行，選舉事務處今天（1日）公布臨時選民登記冊，選總選民數字增至逾445萬人，較去年淨增長32.2萬人。 新登記選民中，18至20歲新選民多達4.4萬人，新選民佔該年齡層總選民人數37.56%；46至50歲新選民則為增長最高的眾多年齡層，共有4.7萬新選民，佔46至50歲總選民人數12.37%；71歲以上年齡層增長最少，只有1.5萬新選民，佔該年齡層選民總數2.48%。 中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強認為，不同年齡層選民的增長和改動，不會為選舉帶來翻天覆地的改變，又認為部分功能界別選民升幅，才是整場選舉和泛民爭取「35+」的最大關鍵。

蔡子強特別提及進出口界，今屆的選民人數由去年的1,299人增至1,591人，他指去屆進出口界是自動當選，相信建制派在該界別或有暗湧。（資料圖片／歐嘉樂攝）

兩陣營得票比例難大變

根據臨時選民登記冊數字，共有40萬名新登記選民。按年齡層劃分，41至60歲新選民是增幅最大的年齡層，46至50歲選民人數增長最多，共有4.7萬新選民，佔46至50歲總選民人數12.37%，較去年增長11.58%；51至55歲新選民的增幅排名第三，共有4.4萬新選民，佔該年齡層總選民10.85%，較去年上升7.19%；41至45歲新選民的升幅緊隨其後排第四，共有4萬新選民，佔該年齡層總選民11.67%，按年增長9.53%。

年輕選民方面，18至20歲新選民多達4.4萬人，在眾多年齡層中排名第二，佔該年齡層總選民人數37.56%，選民人數按年上升11.58%。21至25歲、26至30歲的新選民增幅數字相對較低，分別增加2.9萬人和2.5萬人，按年上升3.53%和6.08%。

選民數字增長最少的年齡層是71歲以上，只有1.5萬新選民，佔該年齡層選民總數2.48%，按年上升6.67%；66至70歲排名尾二，共有1.5萬新選民，按年上升7.1%。

蔡子強分析指，18至20歲新登記選民增長4萬人，反映年輕人積極和關心政治，他特別指出，去年區議會選舉中有部分選區的18至20歲選民投票率，高達100%，年輕人參與選舉的積極性已可見一斑。不過，他指雖然區議會選舉投票率相對高，但民主派得票率僅為57%，大敗的建制派得票逾4成，認為在兩派選民都有增長情況下，不會為選舉結果帶來翻天覆地的改變。

蔡子強：進出口界建制或有暗湧

蔡子強認為，功能組別選民的增長，才是整場選舉和泛民爭取「35+」的最大關鍵，指泛民搶攻的多個傳統界別的選民增長特別驚人，但肯定新選民中並非只是民主派有增長，建制派亦會有增長。他估計，民主派和建制派在飲食界、體演文出界、進出口界、建測規園界和工程界將有一番惡鬥。

蔡子強特別提及長期由建制派壟斷的進出口界，今屆的選民人數由去年的1,299人增至1,591人，他指去屆進出口界是自動當選，相信建制派在該界別或有暗湧。

民建聯黃定光已連任四屆進出口界議員，今屆料交棒予全國政協委員黃英豪，阿布泰國生活百貨創辦人林景楠擬代表民主派出戰。

由民建聯黃定光擔任議員的進出口界，蔡子強料建制選情有暗湧。（資料圖片／歐嘉樂攝）

飲食界選民急升8成

飲食界選民增長為所有功能界別之冠，選民人數由去年的4,408人，增至7,965人，上升幅度達八成（80.69%）；選民人數亦較2016年立法會選舉逾四成，至2,422人。建測規園界方面，選民人數由2019年的8,026人，增至今年的9,085人，上升約13.19%，同時較2016年的7,371人增加23%。

工程界選民人數亦大增，選民由2019年的9,441人增至今年的10,639人，上升1,198人。經民聯主席盧偉國料繼續爭取連任，民主派則計劃派出工程師黃偉信參選。

體育、演藝、文化及出版界選民數字有大幅增長，由去年3,164人上升至4,163人，增加999人，上升31%，同時較16年增加1,243人。進出口界選民人數較去年微升292人，由去年的1,299人上升至今年的1,591人，增加22.48%。