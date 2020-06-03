港版國安法｜新華社：敘利亞、坦桑尼亞、布隆迪、烏干達支持立法

「港版國安法」通過在即，引起國際關注。《新華社》報道，多國政府表示支持立法，包括朝鮮、緬甸、坦桑尼亞、布隆迪和烏干達等。

朝鮮：香港事務完全屬於中國內政

報道引述朝鮮外務省發言人表示，朝方完全支持中國黨和政府為維護國家主權與安全、在維護領土完整與「一國兩制」制度的基礎上為保障香港的安定與繁榮所採取的措施。香港由中華人民共和國行使主權，適用中國憲法，是中國領土不可分離的一部份。香港事務完全屬於中國內政，任何國家與勢力都無權對此說三道四，朝方對於危害香港安定與社會經濟發展的外部干涉行為表示堅決反對。

人大會議通過港版國安法草案，最快6月實施。（中新社）

斯里蘭卡：繼續展開與香港的商貿活動

斯里蘭卡外交部長表示，一如既往支持中方捍衛領土主權和維護國家安全。斯里蘭卡民眾也將一如既往地在香港照常工作和開展商貿活動。

緬甸國際合作部長相信在「一國兩制」框架下，香港市民將繼續享有和平、穩定和繁榮。

菲律賓冀為菲律賓勞工帶來更多機會

菲律賓總統發言人表示，香港事務完全屬於中國內政。菲律賓有數十萬公民在港工作生活，希望香港保持長期繁榮並得到更大發展，相信一國持續繁榮穩定的香港將給菲律賓和菲律賓勞工帶來更多機會。

敘利亞外交部發表聲明，指支持立法決定，而美國和其他西方國家對干涉中國內政，是公然違反國際和國家主權原則。

中非小國布隆迪表示，支持「一國兩制」。圖為該國5月20日總統、立法會、地方議會「三合一」選舉。（路透社）

布隆迪堅定維護布中高水平團隊合作

坦桑尼亞政府首席發言人表示，該國府支持「一國兩制」方針，反對外國插手香港事務。

布隆迪政府發表聲明支持立法，認為這有利於保障法治，維護中國主權、安全和發展利益。布方始終恪守一國中國原則，支持「一國兩制」，反對任何外部勢力干涉中國內政，堅定維護布中高水平團結合作。

烏干達：全力支持中方以法律制止分裂

烏干達政府發言人則說，香港是中國不可分離的領土，香港事務純屬中國內政。烏干達堅定奉行一國中國政策，全力支持中方通過法律手段制止分裂、維護香港繁榮穩定。西方勢力分裂中國的企圖永遠不會得逞。