政壇諸事町｜希望聯盟推宣傳短片　田北俊為選舉打響頭炮不忘抽水

立法會選舉將於今年9月展開，自由黨榮譽主席田北俊創立「希望聯盟」，走中間路線培育新人出戰立法會。「希望聯盟」今日（3日）於facebook釋出首段宣傳片段，與片中的「的士佬」對答一唱一和。 除了為聯盟參選打響頭炮外，田北俊更連番抽水，提到自己經常被人與弟弟田北辰混淆，自言是「高大靚仔嗰個」；下車時「的士佬」就着田北俊「冇得後數」，暗串防暴警員從便利店取飲品未有即時付款。田北俊亦提到對於人大就「港版國安法」立法，自己與很多港人一樣感到失望。

+ 3 + 2

於片段中，田北俊坐乘搭印上「希望聯盟」宣傳廣告的的士，到位於福臨門後的香港超級餐廳嘆西多士。的士佬指田北俊很熟口面，問他是田北俊還是田北辰，田北俊就回答指「好明顯，我係高大靚仔嗰個」。他續提到以前作為議員要經常落區，所以食過很多茶餐廳，比去星巴克好得多，似乎想顯示自己「貼地」的一面。

對於自己作為建制派卻常與政府唱反調，田北俊就解釋指議員是民選出來以監察政府，「有時啲野搞成咁，點撐得落呀？」被問到為何叫特首林鄭月娥下台，田北俊稱對方上任的首兩年表現「都okay」，但自從去年反修例風波觸發200萬市民上街，其後又引發警民衝突、社會撕裂，「好心佢唔好做啦」。

於片段中，田北俊坐乘搭印上「希望聯盟」宣傳廣告的的士，到位於福臨門後的香港超級餐廳嘆西多士。他其後在facebook表示自己看了整天新聞，更加為香港今日的處境擔憂。（田北俊facebook）

經常與新民黨主席葉劉淑儀隔空開火的田北俊，宣傳亦不忘提提死敵，被的士佬問到「葉劉靚啲定係元秋（民建聯議員蔣麗芸）靚啲」，田北俊就「爆粗」指田太最靚。

建立新平台鼓勵年輕人參政

距離立法會選舉只有3個月，田北俊表示眼見社會分化，希望能創立一個新的平台，鼓勵多些與自己志同道合的年輕人參政。提及近日引起社會爭議的「港版國安法」，田北俊坦言自己對人大立法感到失望，希望可以落實《基本法》訂明的「一國兩制」、「高度自治」、港人治港，由香港自行解決憲制上的問題。但他又稱對香港的未來仍然充滿希望。

田北俊要落車之際，司機向他收款並稱「冇得後數」，結尾亦不忘暗串有防暴警員自行取走便利店飲品、要由傳媒聯絡隊「補飛」付款一事。