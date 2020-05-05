【香港再出發大聯盟】無邀田北俊袁彌昌　袁：更好，幫我哋明志

由兩位前特首董建華和梁振英牽頭的「香港再出發大聯盟」今日宣布成立，有1545名共同發起人，當中包括絕大部分建制派，近乎總動員。然而，作為建制派政黨自由黨榮譽主席的田北俊，以及新民黨前政策總裁袁彌昌等「中間派」人士無獲邀參加，上屆特首選戰獲民主派支持的前財爺曾俊華，亦不在發起人名單之內。 田北俊回應《香港01》查詢時指，大聯盟並無邀請他加入，「但係我哋有個希望聯盟！我們是參政的！唔係幫人介紹工做。」袁彌昌回應時亦笑言，無邀請他們更好，「幫我哋明志！」

大聯盟稱會為年青人提供就業機會，田北俊回應《香港01》查詢時指，大聯盟並無邀請他加入，「但係我們有個希望聯盟，我們是參政的，唔係幫人介紹工做。」（資料圖片））

田、袁曾促政府撤回修例

田北俊早前發起「希望聯盟」，打算派人參加9月的立法會換屆選舉，袁彌昌正是被並招攬，有機會出戰的人選之一。今次大聯盟幾乎邀請了所有知名度稍高的建制派人士加入，但上述兩名曾被視為建制派的人，卻無獲邀。

事實上，田北俊和袁彌昌經常與政府的立場唱反調，前者曾要求政府撤回修例，後者更經常有意無意地表示支持反修例運動。今次並無獲邀，袁彌昌認為相當正常，「當然唔嗌（我哋）」，他更笑言，此舉是間接幫助了他們「明志」。

袁彌昌笑言，沒有獲邀是間接幫助了他們希望聯盟明志。（資料圖片／江智騫）

發起人之一黃梓謙：事前不知規模如此盛大

曾以中間派「民主思路」身份參選上屆立法會選舉的黃梓謙指，他認為大聯盟的要旨是守護一國兩制，讓香港在經歷社運、疫情後再出發，而他個人是因為認同此理念，才在董建華邀請下決定加入，事前亦不知道大聯盟的規模如此盛大。

黃梓謙又指，他留意到名單內有不少較為「開明」的人士加入，例如港大醫學院院長梁卓偉、前運輸及房屋局局長張炳良、平機會主席朱敏健等；同時，亦有並未涉足政界，但在商業領域發揮才幹的先驅在發起人之列。他聽聞亦有基層的代表在大聯盟中，相信是希望囊括社會不同階層人士的意見，以社會運動方式，為香港做事。他又指，自己未知道大聯盟之後的工作有何成果，但認為要成就一件事，不可能只找價值觀完全相同的人，期望未來或有民主派不介意加入相關工作。