韓正首以中央港澳領導小組組長晤林鄭

據新華社報道，中共中央政治局常委、國務院副總理、中央港澳工作領導小組組長韓正今（3日）與特首林鄭月娥及主要政府官員會面，聽取特區政府對「港版國安法」立法的意見。這是官方首度證實中央港澳工作協調小組升格為「領導小組」，亦是韓正首次以中央港澳工作領導小組組長的身份會見林鄭。

港澳辦主任夏寶龍為港澳工作領導小組副組長。（資料圖片）

林鄭會見傳媒時透露，會面在中南海進行，歷時3小時。林鄭提及出席的中央官員包括國務院副總理、中央港澳工作領導小組組長韓正；國務委員、公安部部長趙克志及全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍，二人均是港澳工作領導小組副組長，間接證實中央港澳工作協調小組改名，升格為「領導小組」。

林鄭月娥引述韓正表示，中央會堅定不移推動立法，以全面準確落實「一國兩制」方針，維護國家主權、安全及發展利益，確保「一國兩制」行穩致遠。韓正強調，國安法懲治的是極少數危害國家安全的人，不會影響香港市民的應有權利。

林鄭又指，政府會全面配合立法工作，強調特區政府會建立建全的執行機制，開展國家安全的教育。她提及，中央稍後會通過多種形式聽取社會各界意見，包括立法會主席、香港的法律專家等，並會在深圳和北京辦座談會。