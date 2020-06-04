國歌法三讀｜民主派故技重施扔「生化武器」　朱凱廸：是有機肥料

立法會今日（4日）繼續審議《國歌條例草案》，並已進入三讀階段。民主派繼上周後，再次使用「生化武器」進行抗議。議會陣線朱凱廸和陳志全分別手持有濃烈臭味的物品，最終朱凱廸成功投擲，導致會議暫停。 有建制派議員指，該物品相信是糞便，且帶有蟲；朱凱廸解釋，該物品是「有機肥料」，與上周民主黨議員許智峯投下的物品差不多。

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陳志全、朱凱廸一同行動

當時會議由內務委員會主席李慧琼代為主持。於中午12時51分，工聯會議員陸頌雄發言期間，陳志全及朱凱廸突然手持標語衝向主席台，高呼「殺人政權、遺臭萬年」，兩人各持一袋液體。陳志全因受保安攔截，未能投擲，掉在地上，朱凱廸則成功將液體潑在地上，散發濃烈臭味。

李慧琼宣布會議暫停。其後警察、消防員先後到場處理。進入會議廳的消防員均佩戴氧氣罩及背上氧氣樽。民建聯議員黃定光向記者展示照片，可見該物品呈液態、淺啡色。

朱凱廸和陳志全其後見記者。陳志全形容該物品是「有臭味的液體」，朱凱廸則指這主要是「有機肥料」，與上星期許智峯擲的東西差不多，至於是否有蟲，他表示沒有仔細研究。

上周四《國歌法》二讀期間，許智峯亦手持含有濃烈臭味的物品，掉在主席台前，主席梁君彥稱「許智峯議員掟咗啲唔知係咩嘅危險物品」，會議暫停逾5小時。許智峯其後指，那是他於議辦較早前發現的腐爛盆栽，稱希望讓梁君彥體會什麼是「腐爛的制度」。不過有建制派議員質疑許智峯混入糞便等其他物品，陳凱欣其後報稱不適，須送院檢查。