海洋公園周五定生死　譚文豪斥高層問題致困局　民建聯未有決定

海洋公園近年屢屢虧蝕，面臨財困，有指若未能解決當前資金流問題，好可能於下月底花光所有現金，面臨倒閉，商務及經濟發展局局長邱騰華今日（11日）表示，政府向立法會財委會申請撥款54億元，用作海洋公園未來12個月營運開支及還清貸款，立法會財委會星期五會審議。 冠域商業及經濟研究中心主任關焯照表示，海洋公園能否存活，的確要基於旅遊業的復蘇情況，認為短期內亦難以扭轉現況，未來一兩年似乎只能靠政府「揼水」營救，「的確係無底深潭，始終係旅遊基建政府一定要幫手，唔能輕易壯士斷臂放棄佢。」 此外，公民黨立法會議員譚文豪質疑公園的管理層將於兩個月內相繼離任、退休，現時卻未曾有繼任人選消息，加上數年來有關「班底」令公園陷入困局，現時景況完全是不能接受，將於周五撥款中投反對票。民建聯立法會議員周浩鼎則表示現時黨內未有最終定案，會聽取當日港府解釋詳情再作考慮。

商務及經濟發展局局長邱騰華（左二）今日（11日）表示，政府向立法會財委會申請撥款54億元，用作海洋公園未來12個月營運開支及還清貸款

錢就一定要畀、要還，而家只係交代一聲，因為政府又無理由要佢變做破產公司、變賣資產。 冠域商業及經濟研究中心主任關焯照

被問到應否更換海洋公園的管理層，邱騰華回應說，有關海洋公園管理，政府日後的參與會比較多，又指海洋公園作為旅遊和教育項目，當局會考慮是否需要改變現時法律上的許多框架限制。

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關焯照：旅遊基建要政府幫手 唔能壯士斷臂

海洋公園年初向政府提交發展方案，尋求撥款106.4億元建設七大園區，並度過財務難關。惟當時的估算未受疫情、公園要暫停開放的影響。政府正式向立法會財務委員會提交注資方案，建議撥款54.256億元，在完成重新審視的工作前，資助海洋公園營運一年及清還30多億元的對外債項，惟外界亦有聲音指，擔心只為「無底深潭」。

關焯照表示，港府出手營救海洋公園有所必要，可用作拖延時間考慮往後的發展。他認為海洋公園並非單一公司或私人主題樂園，是香港的一大旅遊基建，政府有必要作出協助，「唔畀錢就只係由佢『死』，但用一年時間去博下亦唔係無呢個必要，佢始終係NGO（非牟利機構），香港旅遊基建，捱呢一關去諗下點做係必要，的確係無底深潭，始終係旅遊基建政府一定要幫手，唔能輕易壯士斷臂放棄佢。」

他估計海洋公園於兩三年內亦難以扭轉現時的局面，只能期望旅遊業復蘇後旅客重臨，坦言本港地理位置不大，香港要吸納兩個主題樂園有一定困難，但涉園內職員及本港旅遊業界的員工基層員工不少，要保障他們「飯碗」下，港府必需提供協助，「錢就一定要畀、要還，而家只係交代一聲，因為政府又無理由要佢變做破產公司、變賣資產。」

關焯照表示，港府出手營救海洋公園有所必要，可用作拖延時間考慮往後的發展。（資料圖片）

譚文豪預告將投反對票：園方綁架香港人感情

有關撥款將於周五於立法會財委會星期五會審議，公民黨立法會議員譚文豪接受《香港01》訪問時表示會投下反對票，他批評海洋公園及政府做法，是「綁架香港人嘅感情，迫立法會撥款」，現時看不到公園有任何理據以證明一年內可有方法扭轉局勢。

他續表示，54億元的撥款中，有30多億元用作還款，但早於2017年，相關的水上樂園項目理應完工，但不明白為何工程一再超資，啟用時間一拖再拖，但又難以解釋，坦言若能如預期開業，未必會如現時景況。他又質疑將會離任的海洋公園高層，即主席孔令成及行政總裁李繩宗，會否有「心情」、能力處理現時困局，令多年來的垢病得以解決。「疫情影響下，加上二人到7月離任，但而家都未有新管理層公布或有乜眉目，公園就嚟破產先出聲，佢哋退休啦，係咪有呢個心去處理呢？」他認為是他們令海洋公園走上絕望，批出撥款如「倒錢落海」。

公民黨立法會議員譚文豪批評海洋公園及政府做法是「綁架香港人嘅感情，迫立法會撥款」（資料圖片）

周浩鼎胡志偉會先聽取政府回應

民建聯立法會議員周浩鼎接受訪問時則說，黨內現時未有對有關撥款作最終定案，會聽取港府對公園改革的內容、細節是否有效、誠意再作決定，他說，海洋公園若能得到撥款作營運，情況仍然非常嚴峻，要審視未來的發展路向應否以機動遊器為主，但現時重點要保障員工就業。

民主黨胡志偉則表示，要視乎星期五會議上，政府如何回答，不排除會反對撥款。他認為海洋公園是服務香港人的公園，不希望政府將公園變成旅遊景點概念，否則將萬劫不復，每隔數年就大興土木，不斷借貸；海洋公園是法定機構，他批評政府今次是借公園的財務壓力「奪權」，派人進入管理，改變公園的職能及獨立自主的權力。