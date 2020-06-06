港版國安法｜鄭若驊：中央將徵詢法律界　倘國安人員執法亦需守法

特首林鄭月娥日前率領律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強及特首辦主任陳國基，到北京與國務院副總理韓正、全國政協副主席兼港澳辦主任夏寶龍等會面，就「港版國安法」立法提供意見。鄭若驊今早（6日）出席電台節目時指，明白到中港兩地的法律用詞有差異，中央將會徵詢香港法律界以及不同社會人士的意見。 鄭若驊表示，明白市民對國安法有所擔心，但中央領導不斷解說指會關顧港人對人權及自由的擔心，草案亦列明會保障港人的合法權益，呼籲市民毋須過份擔心。她又稱，在香港未能自行就基本法23條立法，加上去年恐怖主義浮現及港獨主張「肆無忌憚」，中央立法是完全合情、合理、合憲、合法。

鄭若驊重申《基本法》列明律政司主管檢控工作，不受任何干涉，即使內地國安人員到港亦需遵守香港的法律。（黃寶瑩攝／資料圖片）

重申《基本法》保障律政司檢控不受任何干涉

鄭若驊今早出席商業電台節目《政經星期六》時，被問到中央將會在香港設立國安機構，會否干涉到警方的搜證及律政司的檢控工作。鄭若驊就直稱「叫我告就告，佢咪嘗試叫囉」，重申《基本法》列明律政司主管檢控工作，不受任何干涉，即使內地國安人員到港亦需遵守香港的法律。她又指，不排除內地國安機構在情報收集的工作上做得更好，警方會如何協調交由保安局局長鄧家超交代，惟強調案件交到律政司後必會審視搜證方法能否被法庭接納。

對於有建議指應禁止外籍法官審理涉國安法案件，鄭若驊指基本法只規定終審法院及高等法院首席法官必須為中國籍，其餘法官會按其專業及司法水平委任。她又提議設立特別法庭，讓專門的法官負責審議。

人大會議日前通過「港版國安法」草案。（新華社）

終審法院前首席法官李國能提出港版國安法不應設追溯期，鄭若驊重申按法律原則一般而言不會設有，但亦有少數是例外。對於有人擔心香港的普通法及內地的成文法間存有差異，鄭若驊指使用成文法的國家佔大多數，成文法不等於沒有法治；而中國刑法的基本原則如無罪假定、舉證責任等與香港相類近，國安法昰從國家層面處理危害國家安全的事情。鄭若驊相信，絕大部份港人愛國，只有少數人危害到國家的領土主權完整，市民仍可依法享有言論及結社等自由，惟「肆無忌憚」地推動港獨則不能接受。

被批檢控工作緩慢：警方亦需時調查

反修例風波將近一周年，警方共拘捕逾8,000多人，惟律政司至今只向約1,600人提出檢控，被批評檢控工作遲緩。鄭若驊表示，已不斷審視人手調配的安排，又解釋指警方需時進行調查，亦可能因證據不夠完善而需重新調查，承諾律政司必會盡快嚴謹地處理。

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