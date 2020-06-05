港版國安法｜李小加支持︰針對特殊問題　適用範圍清晰及有限

過去兩周以來，全國人大有關港區國安立法的決定，以至美國借此威脅對港制裁，令市場關心這些事態發展會不會影響香港作為國際金融中心的地位。港交所﹙0388﹚行政總裁李小加發表網誌，直言不會。

香港市場功能逐漸升級為「造血」

他表示，改革開放40年，中國經濟崛起的過程實際就是一個不斷參與全球化、也影響全球化的歷程。無論是對於中國內地還是西方世界來說，香港在每一個階段都起到了不可取代的作用，但其功能也逐步進化與升級：從骨架（交通、運輸、通訊）聯接轉向肌肉（貿易、製造業、供應鏈）聯接、再到血液（金融、資本）互聯互通。隨著中國經濟體量的迅速擴大，香港的「血液」功能也從開始簡單的「輸血」引進外資，慢慢演進到今後對資本「血液」的改造升級，最終會實現與全球「血液體系」的互聯互通與功能互換。

經過不懈努力，香港交易所推出了助力新經濟發展的重大上市制度改革，為香港市場注入新經濟的DNA。短短兩年裡，共有87家新經濟公司成功上市，包括越來越多海外上市的中概股回歸，累計集資超過3,000億港元。

李小加又指，香港市場的功能從初期主要「輸血」﹙助中國傳統企業在港上市籌集資金﹚，逐漸升級為「造血」，則始於近年滬港通、深港通與債券通的推出與迅速發展。今天內地市場的「血液」與國際市場的「血液」存在巨大差異，很難直接交匯相融。通過互聯互通，香港市場將外來「血液」北上引入內地市場，又讓內地資金南下按國際規則投資港股，大規模的雙向流動必將深度優化內地的「造血」功能，大幅促進內地市場國際化進程。

李小加指，香港市場的功能從初期主要「輸血」，逐漸升級為「造血」。﹙資料圖片﹚

國安法落定後 香港治安料逐步回復穩定

至於全國人大有關港區國安立法的決定會不會影響香港國際金融中心的地位，李小加直言這個問題的答案是否定的，原因包括國安法是針對特殊問題且適用範圍清晰及有限的特殊立法、「一國兩制」符合中國發展的根本利益、國安法的推出完全不改變香港國際金融市場的特殊功能與作用。

他明言，在國安法的塵埃落定之後，相信香港的治安和社會環境會逐步回復穩定，中央也會對香港更有信心，會對香港更開放、更支持。也因為此，中國的錢會因此更多地流入香港；而世界的錢也會因此更多地流入香港，中外的錢在香港聚集必將產生更大的「化學作用」，創造更大的價值。

香港易成美針對中國的政治籌碼

談及美國威脅要採取對港「制裁」行動會不會影響香港國際金融中心的地位，李小加明言，中美關係已經走到了一個特殊的十字路口，隨著美國逐漸將中國視為競爭對手而不是合作夥伴，雙方之間的博弈和紛爭會逐步加劇。神仙打架，凡人為難，香港也不可能獨善其身。但我認為，美國針對中國與香港的一切敵對政策，追根溯源，大部分來自於美國國內政治需求。無論有沒有國安立法，香港都很容易成為美國針對中國的政治籌碼。我們必須也只能用平常心來冷靜應對。

他續稱，美國威脅制裁香港的工具似乎有不少，大家最擔憂的是香港有可能失去特殊貿易地位的問題。然而，經過仔細分析，似乎大家普遍的共識是美國即便真的宣布取消香港的特殊貿易地位，對於香港的影響其實也是有限的，不會過多影響香港的整體國際競爭力。又指，無論美國做什麼，它都不會改變一個事實：香港仍然會是中國最國際化、最自由、最開放的市場。這樣的香港符合中國的利益，符合美國的利益，符合世界的利益。

李補充，他堅定看好「一國兩制」的前景，也堅定看好香港作為國際金融中心的明天。