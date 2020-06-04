港版國安法｜一國兩制研究中心民調：74%人認同香港有責維護國安

香港美國商會日前公布一項有關「港區國安法」立法的調查顯示，180名受訪會員當中，有60%認為立法將損害其業務營運，另有近30%會考慮撤資。不過，另一項民調結果顯示，香港市民普遍認同中央為「港版國安法」立法。一國兩制研究中心的民調結果顯示，多達74%受訪者認同香港有責任維護國家安全，53.4%受訪者認為無需要立法禁止分裂國家、恐怖活動及外國勢力干預等現象。中心總裁張志剛稱結果令人鼓舞。

「港版國安法」在十三屆全國人大三次會議的閉幕會上獲得通過。（新華社）

認為「沒有責任」維護國安者 與支持港獨比例相若

一國兩制研究中心在上周進行人手隨機抽樣電話訪問，成功訪問963位居於香港的成年香港市民，誤差不超過正負3.2%。

第一條問題是：「你認為香港有無責任維護國家嘅安全？」答「有責任」的有74%，「沒有責任」的有16.6%，「唔知／難講」的有9.5%。張志剛認為，有四分之三市民支持，結果令人相當鼓舞。他又提到，認為「沒有責任」的一成六人，以年輕人為主，又指不同民意研究都顯示，支持港獨的比例約在一成至兩成之間，認為兩個數字脗合，可作參考。

問題二是「經過舊年反修例運動，同埋一連串嘅暴力事件，你覺得香港喺維護國家安全方面有無漏洞？」回答「有漏洞」的佔58%，「沒有漏洞」的佔25.3%，表示「唔知／難講」的佔16.7%；問題三是「就住分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動，以及外國勢力干預香港事務，你覺得有無需要立法禁止？」認為「有需要」的有53.4%，「沒有需要」的有37.3%。換言之，過半數人認為香港存在國安漏洞，並認為有需要禁止分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動，以及外國勢力干預香港事務等問題。

張志剛。（資料圖片）

近四成人擔心受國安法影響

香港美國商會的民調指，60%受訪會員認為「港版國安法」將損害公司在港的營商環境，29%受訪會員表示考慮在立法後撤資。不過一國兩制研究中心民調的調查發現，香港一般市民的感受完全截然不同。有關民調的第四條問題為：「你擔唔擔心香港國安法會影響到你自己？」回答「非常擔心」的佔17.4%，「擔心」的佔22.4%；答「完全不擔心」有27.8%，「不擔心」的有30.3%。換言之，有共近60%受訪者「不擔心」或「完全不擔心」自己的利益會受港版國安法影響。張志剛分析，即使認為對自己沒有影響的人較多，但受影響的四成人，卻有可能行動起來反抗，因此這個結果還是存有一定的不確定性。

最後，民調的第五條問題問：「有人提出要用舊年反修例期間嘅激進手法，嚟反對香港國安法，你認唔認同咁做？」答「非常認同」的有3.6%，「認同」的有15.1%；答「完全不認同」的有33.5%，「不認同」的有36.1%。張志剛指，回答最極端的「非常認同」取態不足百分之四，這和反修例時期類似調查的結果低了近一半，認為這顯示對於香港重歸平靜還可存有寄望。