港版國安法｜新華社：斯里蘭卡、孟加拉、尼日爾等國　政黨撐立法

全國人大常委會正草擬「港版國安法」，通過後將在港實施，引起全球關注。《新華社》報道，世界多國政黨政要通過不同方式向中共中央對外聯絡部表示，國安立法決定是中國為堅持和完善「一國兩制」、保障香港長治久安和繁榮穩定、維護國家主權安全採取的重要行動，也為世界和平發展作出了積極貢獻。

全國人大常委會正草擬「港版國安法」，通過後將在港實施，引起全球關注。

報道引述斯里蘭卡共產黨總書記古納塞克拉，和斯中友協主席阿南達表示，全國人大通過涉及香港的國家安全立法的決定，表明了中國維護香港經濟社會穩定和全體港人福祉的決心，也是踐行維護「一國兩制」方針的重要體現，認為中國通過有關立法決定合情、合理、合法，並譴責個別勢力在香港問題上干涉中國內政。

孟加拉國共產黨：國安立法符合國際社會共同利益

孟加拉國共產黨（馬克思列寧主義）總書記、前工業部長迪利普·巴魯阿表示，中國政府從國家層面建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，是維護中國國家主權和安全的必要舉措，也是保障香港長治久安的必然選擇，符合國際社會的共同利益。

尼日爾堅定站在中國一邊

尼日爾民主聯盟主席兼新聞部長薩利蘇表示，中國依據憲法和香港特別行政區基本法作出涉港國安立法的決定，具有堅實法律基礎和最高法律效力，既是維護香港的繁榮穩定，也是維護港人的權利和自由。這是中國內政，其他國家不應也無權干涉，尼日爾堅定地站在中國一邊。

馬里聯盟黨青年組織主席、國民議會議長廷比內表示，香港事務純屬中國內政，維護香港安全與穩定是中國政府的神聖職責，合理合法，他們堅定支持中國全國人大通過涉港國安立法的有關決定，堅定支持中國政府維護主權與安全的努力。任何外國勢力無權干涉中國內部事務，更不能妄圖利用香港問題破壞中國穩定、破壞「一國兩制」。

阿根廷正義黨主席、眾議院副議長希奧哈和正義黨國際書記、前外長塔亞納表示，阿根廷對前一階段香港暴力事件頻發感到痛心，將恪守一個中國原則，堅定支持「一國兩制」方針，堅決反對外部勢力干涉中國內政。

阿根廷正義黨：對香港暴力事件感到痛心

阿根廷正義黨主席、眾議院副議長希奧哈和正義黨國際書記、前外長塔亞納表示，阿根廷對前一階段香港暴力事件頻發感到痛心，將恪守一個中國原則，堅定支持「一國兩制」方針，堅決反對外部勢力干涉中國內政。

塞浦路斯勞動人民進步黨總書記基普里亞努表示，堅定支持中國全國人大就香港國家安全事務立法的決定。個別國家在國際事務中正扮演日益負面的角色，把本國與包括中國在內的很多國家的關係搞得愈來愈疏遠，也阻礙了疫情之下的多邊合作和全球發展，對此堅決反對。