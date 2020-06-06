港版國安法｜林鄭：恒指收復公布國安法後「失地」　創3個月新高

特首林鄭月娥表示，注意到恒生指數昨天收市報24770點，不但已收復人大公布「港區國安法」後的「失地」，亦是3個月以來的高位。 林鄭今日（6日）在Facebook說，全國人大為香港維護國家安全立法後，香港的治安和社會環境將回復穩定，中央會對香港貫徹「一國兩制」更有信心，海內外投資者更放心落戶香港，香港的國際金融中心地位將更上一層樓。

林鄭月娥表示，注意到恒生指數昨天收市報24770點，不但已收復人大公布「港區國安法」後的「失地」，亦是3個月以來的高位。（資料圖片）

林鄭表示，有人說恒生指數是香港的「寒暑表」，它的大幅上落反映的往往不單是經濟情況，也包括政治社會現狀。在5月22日當全國人大公布授權人大常委會制定港區國安法，恒生指數就急瀉了1400點。她憶述，當晩有記者在記者會上問她如何評估此舉對金融市場的影響，她當時回應金融市場有波動，股市有升有跌，最重要是制度穏健。

林鄭說，注意到恒生指數昨天收市報24770點，不但已收復人大公布後的「失地」，而且是三個月以來的高位。此外，接連有中概股回流香港作第二上市；生物科技公司用香港做融資平台；5月份採購經理指數（PMI）回升並創4個月高位；香港的存款保持穩定，沒有大量資金流出港元或銀行體系等。

她又說，中央也力挺香港的國際金融中心地位，中國人民銀行、銀保監會和證監會都發聲支持，並於上個月以實際行動助力香港金融，連同外滙管理局發布《關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見》，其中不少措施都是有利於香港鞏固離岸人民幣、保險、融資和財富管理的業務。林鄭強調，以上都説明香港有穩健的制度和優越的條件，可以經得起風浪。