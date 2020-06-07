調查指逾六成校長促加強基本法教學　團體倡教師須通過考核才入職

今年是香港《基本法》頒佈30周年，有團體就在校推行《基本法》教育進行問卷調查，結果顯示目前有三至四成學校，未有將《基本法》教育融入各個學科推行；另有六成三受訪校長認同學校需要加強推行《基本法》教育成效。 團體提出多項建議，包括教育局應在現有課程內容加入更多《基本法》的教育，並提供清晰指示和支援，又建議參考公務員做法，教師須通過《基本法》考核才可入職或晉升。

鄧飛。（黃舒慧攝）

善德基金會在5月底至6月初進行調查，訪問逾156所學校幼稚園、小學和中學校長。結果發現，五成三的受訪校長認為《基本法》教育專業發展足夠，但可以持續優化；五成一的受訪校長認為教育局為教師提供的《基本法》教育專業發展足夠，但可以持續優化。

將軍澳香島中學校長鄧飛表示，調查報告有一定參考價值，他認為教師面對的障礙是不懂教《基本法》，因大多教師不是讀法律岀身，甚至有教師未能分清大陸法和普通法。鄧飛建議應向教師提供適當的培訓，令教師的教授更專業和到位。

張達明。（黃舒慧攝）

張達明憂舉報文化影響教師教學

香港大學法律學院首席講師張達明表示，在校推廣《基本法》是好事，但認為在教導時有三大困難，包括內容艱深和沉悶，以及如何在不扼殺空間下，專業恰當地處理爭議性問題。他建議學校可利用《基本法》累積的案例作教材。

被問到會否擔心「港版國安法」通過後，教師教導時有紅線？張達明直言擔心，但認為現時仍未有草案的具體細節。張達明又指，擔心現時社會的舉報文化，令老師不敢教育學生，他希望雙方都可以減低「扣帽子式」的行為。