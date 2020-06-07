港版國安法｜17區議會反國安法會議政府拒出席　狄志遠批逃避

由民主派主導的17區區議會昨日（6日）召開聯合會議反對國安法立法，但民政事務總署以議題不屬區議會職權為由，拒絕派員出席。聯合會議召集人、灣仔區議會主席楊雪盈批評，政府嘗試矮化區議會的角色；曾於80年代任區議員的新思維狄志遠指，政府不應以區議會職權為藉口，逃避討論政治議題。

黃宇輕不認同張建宗指發動罷課是騎劫學生，反問政府的「收風」體系出現了甚麼問題。(黃宇翰facebook)

狄志遠在港台節目《城市論壇》上指，區議會在憲制內有其力量，認為區議會開會卻沒有官方代表，有如民間力量，對此感到奇怪。他認為，政府不應嘗試逃避地方行政，舉例指80年代時，民政事務專員會積極與區議員就政府各種政策聯絡，以往政府亦會將涉中央政策的討論帶到區議會討論，政府若因認為區議會過於政治化而無視他們，無助解決問題。

公民力量黃宇翰認為，將政治議題帶進區議會，並非好事，指市民就個別議題的民意很多時相差不遠，「很多時都是六四比」，質疑在收集意見方面，區議會可否代表所有市民聲音，又認為就政治立場表態，是否需要在議會上表達。楊雪盈反駁指，政府就「一地兩檢」立法時，都曾以區議會支持為由，表示獲得民意支持，反問「一地兩檢」是否地區議題。

灣仔區議會主席楊雪盈。（資料圖片／歐嘉樂攝）

至於「港版國安法」，狄志遠認為港人自然會有所憂慮，政府應考慮聆聽區議會意見，又指大律師公會亦已表明，希望取得草案研究。

港區人大代表田北辰早前建議，中央邀請1200名選委會選委參與座談會，反映對國安法的意見。香港眾志鄭家朗指，若在民主社會下，有6成多人反對，根本不可能立法，又質疑座談會阻不了立法，沒有需要。

黃宇翰亦認為座談會無必要，他反而支持香港盡快就《基本法》第23條立法，讓港人可討論立法細則。他指，不論民意如何都好，立國安法是本港的憲制責任，支持訂立23條，取代國安法。

狄志遠則認為相關討論有需要，並非絕對反對或絕對支持，但未取得立法草案之前，難以討論。他認為，由國家自行立法對港而言是「悲劇」，但相關法律細節有很多需要討論。

另外，有人在網上發起學生聯署反對國安法，政務司司長張建宗今早（7日）在網誌批評為「利用學生達到政治目的」。眾志副主席、中學生行動籌備平台發言人鄭家朗表示，學生亦是公民，有權表達其意見，反問和平表達都被張建宗批評，令人有何信心國安法通過後仍有自由。

黃宇翰指不支持罷課，但認為這是學生的選擇，不認同張建宗指發動罷課是騎劫學生，反問政府的「收風」體系出現了甚麼問題，懷疑建制派誤導了政府。