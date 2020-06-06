十七區區議會首次舉辦聯合會議　各區表決通過反對港版國安法動議

十七個民主派議員獲得過半數議席的區議會今日（6日） 舉辦聯合會議， 各區民主派議員同時同地討論人大早前通過的港版國安法，另外亦有離島區議員列席會議。各區區議會主席宣佈會議有足夠法定人數出席後，就開展十五分鐘的討論，各區其後以站立形式表決，十七區共329位議員，分別一致通過要求撤回港版國安法的動議。 聯合會議召集人，灣仔區議會主席楊雪盈形容今次會議是史無前例及令人振奮，認為以往區議會會就全港性議題，例如廿三條及一地兩檢等作表態，但現時議會卻被架空，批評政府是雙重標準。而他們作為一人一票選出來的區議員，有責任向全世界告知港人對國安法的憂慮，楊又表示今日的聯合會議只是一個開始。九龍城區議會副主席鄺葆賢表示，今次會議符合區議會向政府提交意見的職能，認為各區區議會現時被被行政方式阻撓表達港人憂慮的功能。觀塘區議會主席蔡澤鴻表示，不滿政府不容許區議會討論國安法， 又稱不排除用法律行動挑戰秘書處不支援區議會的做法，重申來屆立法會選舉得到過半議席的重要性，認為此舉可以修改法律，做到還政於民。

此外，在各區區議員討論要求撤回港版國安法的動議期間，元朗區議員王百羽及屯門區議員黃丹晴等人提出一項要求成立「香港公民議政平台」，就香港之問題「與民共議，以反映港人真實意願，以謀求香港人共同福祉」的臨時動議。惟聯合會議召集人楊雪盈表示不清楚該臨時動議內容，要求休會十分鐘，有提出該項臨時動議的議員不滿楊雪盈拖延會議時間，場面一度混亂。其後各區自行討論成立香港公民議政平台的臨時動議，有十一區通過該動議。東區，油尖旺，深水埗，觀塘區則留待下次區議會會議討論，北區及黃大仙則在未有討論該項會議情況下就宣佈散會。

鄺葆賢表示，剛才有部分區議員事前未有知悉該項臨時動議，而各區區議會有各自不同的做法，故此各區其後採用不同做法處理，指剛才發生的混亂是程序上誤會。屯門區議會副主黄丹晴表示，提議全民議政平台是希望全民共議，突破既有框框。

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