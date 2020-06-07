香港公務員同屬「國家公務人員」？劉兆佳：不能公開挑戰中央權威

公務員事務局局長聶德權今（7日）出席民建聯政策諮詢系列圓桌會議時表示，公務員是政府骨幹，公務員在「一國兩制」下，既是香港特區的公職人員，亦是國家的公職人員，公務員在制定政策時想思考其兩重身份。 有公務員團體對局長的說法表示不理解，關注公務員體制會否有所轉變，促請當局進一步指明。全國港澳研究會副會長劉兆佳指，由中央政府任命的問責官員所制定的政策必然符合國家利益，公務員作為執行者只能貫徹執行特區政府及特首提出的政策，「唔能夠另搞一套，公開用公務員身份反對特區政府，或做任何事挑戰港府及中央權威，損害國家尊嚴。」

劉兆佳指香港並非獨立國家，而是中央政府轄下的特別行政區，因此作為香港政府公務員效忠對象自然亦包括國家。(鄧倩螢攝)

劉兆佳解釋，所謂「國家的公務員」並非「由國家聘請的公務員」，他指香港並非獨立國家，而是中央政府轄下的特別行政區，因此作為香港政府公務員效忠對象自然亦包括國家。

劉兆佳續指，回歸後香港的憲制跌序由國家憲法及基本法組成，並非有些人以為香港公務員只需要效忠基本法，中央政府一直要糾正這種想法；應用在公務員身上，作為國家的公務員需要尊重國家憲法，不可作出損害國家主權及利益的事情，包括叛國、分裂國家、危害國家安全及領土完整。

他認為，國家對特區公務員並無具體要求，因為中央政府已確保主要問責官員會效忠國家，其制定的政策亦必然符合國家利益，公務員作為執行者只能貫徹執行特區政府及特首提出的政策，「唔能夠另搞一套，公開用公務員身份反對特區政府，或做任何事挑戰港府及中央權威，損害國家尊嚴；視野不能局限在特區之內，所以考慮到其行為對國家造成的衝擊。」

劉兆佳又提到，過去反修例風波期間有公務員公開反對政府政策，但當時港府沒有膽識處理，日後在新的大環境下，若相同情況再出現，相信政府會強硬應對，不會坐視不理。

梁籌庭促局方清楚交代所謂「國家的公務員」

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭對聶德權的說法表示不理解，他關注公務員體制會否隨著有新稱號而要轉變整個服務條件；又指如果涉及修訂現有的《公務員條例》，他擔心會令公務員無所適從，希望局方清楚交代。

梁籌庭認為若有關身份屬於政治上的稱號則「無得講」，亦無所謂，因為香港是中國的附屬地區，當局要改變公務員稱號亦無辦法。