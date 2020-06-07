聶德權：公務員同屬國家公務人員　需培養國家觀念　支持政府政策

去年修例風波以來，社會亂局持續，民建聯今日（6月7日）舉行「強化管治 尋找出路」圓桌會議，討論香港現在的管治與經濟發展等議題。公務員事務局局長聶德權、前商務及經濟發展局局長蘇錦樑等人出席。 聶德權指，公務員在「一國兩制」下，既是香港特區的公職人員，亦是國家的公職人員，公務員在制定政策時想思考其兩重身份，聶德權指要從四方面培訓公務員，包括培養國家觀念和意識、認識憲制、基本法下的憲制秩序等。 蘇錦樑笑言，聶所講的只是根據政府的「line to take（政府官方口徑）」，自己則可以自由分享。

民建聯舉行圓桌會議。（歐嘉樂攝）

聶德權在會上表示，政府管治效能視乎政策如何有效推行和落實，當中需依靠政治委任官員、公務員、政治委任官員與公務員之間合作。聶德權指，公務員是政府骨幹，公務員在「一國兩制」下，既是香港特區的公職人員，亦是國家的公職人員，公務員在制定政策時想思考其兩重身份。

聶德權指，香港面對環境急速轉變，既要維護一國和兩制，同時面對國際形勢，公務員需與時並進。聶德權指要從四方面培訓公務員，包括培養國家觀念和意識、認識憲制、《基本法》下的憲制秩序、了解國家發展，同時亦要增強國際視野。聶德權說，公務員學院的硬件建立需時，但透過軟件培養公務員已可即時落實。

【#直播】民建聯圓桌會議 聶德權出席論強化管治 全文︰https://bit.ly/3h1Ps05 睇高畫質、流暢直播，下載香港01 APP：https://hk01.app.link/AFu7F8I2MO #民建聯 #聶德權... 由 01新聞發佈於 2020年6月6日 星期六

聶德權指公務員同屬國家公務人員，需培養國家觀念。（資料圖片）

聶德權指公務員同屬國家公務人員，需培養國家觀念。（歐嘉樂攝）

商務及經濟發展局前局長、民建聯會務顧問蘇錦樑表示，卸任局長後很少出席活動，但今天討論的課題是強化管治，對香港非常重要，因此應邀出席。蘇錦樑笑言，聶所講的只是根據政府的「line to take（政府官方口徑）」，自己則可以自由分享。

蘇錦樑談及行政立法關係，指過往去推行政策，與各黨派「鋪鋪清」，指當時與非建制有良好溝通，政府亦知道他們的關注點。蘇錦樑大爆政府的「政策委員會」的運作，指政策在公眾諮詢後，局方在政策委員會向其他政策局介紹政策，其他政策局由從該局的角度考慮，進行協作，又指在委員會最希望聽到「上行會」三個字。

前商經局局長、民建聯會務顧問蘇錦樑。（歐嘉樂攝）

同場的香港政策研究所行政總裁馮可強認為，特區政府未有總結反國教事件、佔中等事件的經驗，認為政府、民建聯等亦不能只講止暴制亂和經濟民生，認為特區政府要提出改革。

聶德權表示，過去幾年，凡是涉及內地和香港關係的議題「一定炒得起」，認為是緣於中港文化差異和對「兩制」理解出現落差，令社會有擔心、憂慮甚至反對，包括反中、反共。他指即使要改變和改革，若沒有國家觀念，雙方追求的會南轅北轍。

民建聯副秘書長顏汶羽批評，近年出現政治凌駕專業情況，有公務員打正旗號反對政府政策，甚至參與示威和違法活動，認為情況打擊管治威信。聶德權回應指，有公務員參與違法活動，或公然反對政府和政策，會按公務員守則處理，亦正處理當中，又指有公務員的言行要與身份相符，不可令人質疑其言行與身份有衝突。

蘇錦樑認為，行政會議成員應利用其能力向公眾解釋政策，認為在這方面有很大改善空間，又指過往民主黨在立法會也是議事論事，惟立法會已變成「以武會友」。