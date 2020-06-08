港版國安法｜張曉明批反對派欲奪權變天　促港人思考2047香港命運

特區政府今日（6月8日）舉辦《基本法》頒布三十周年網上研討會。國務院港澳辦副主任張曉明會上就香港國安問題，發表了近1小時的講話。他表示，現在到了「打開窗戶說亮話」的時候，認為香港的主要問題並非經濟、民生或者階層固化等社會問題，而是政治問題，炮轟香港有內外反華反共勢力蓄意製造的政治對立，「他們的目標不只是要搞亂香港，在香港奪權變天，而且要推翻國家政權，顛覆中國共產黨的領導和中國特色社會主義制度。」 張曉明在講話中，力數多個香港社會現象，包括政府施政困難、國安不設防，國教難以推行，媒體對國家負面報道、中港矛盾等等，促港人要考慮2047年回歸後，「香港要拿什麼樣記錄，來獲得屆時全國人民代表大會及其代表的全國人民的新的授權呢？」

張曉明斥「反對派」以及其背後的勢力企圖把香港變成一個獨立或半獨立的政治實體，變成外部勢力反華反共的橋頭堡。（歐嘉樂攝）

斥反對派企圖把香港變成反華反共橋頭堡

張曉明提到，以50年為一個時段來計算的話，「一國兩制」實踐已經進入中期，正如任何新生事物一樣，「一國兩制」的實踐在探索前進的過程中遇到一些路障、碰到了一些挑戰、顯露出一些問題；包括頂層制度設計的局限和實際工作的不足，有不少值得反思和改善的地方，特別是在治權和人心等方面的問題比較突出，以至於有不少國際知名學者都提出香港需要「二次回歸」。

張曉明認為香港的主要問題不是經濟問題，也不是困擾基層民眾的住房就業等民生問題，或者利益階層固化、年輕人向上流動困難等社會問題，而是政治問題，「其中體現是，在建設一個怎樣的香港這個根本問題上，存在嚴重分歧甚至對立。」

張曉明表示，反對派以及其背後的勢力企圖把香港變成一個獨立或半獨立的政治實體，變成外部勢力反華反共的橋頭堡，變成外部勢力一枚牽制和壓制中國發展的棋子，這是影響「一國兩制」全面準確實施和保持香港長期繁榮穩定的主要矛盾。

張曉明。（新華社）

指反對派目標為奪權變天 推翻國家政權

他稱，從現象上來看，香港社會高度政治化、泛政治化、民粹主義化，政府施政動輒得咎，國家安全處於不設防狀態，國民教育難以推行，充斥媒體對國家的各種負面報道，學校考試題荒誕不經，香港與內地隔絕的各種言論和舉動，粵港澳大灣區建設受到抵制，「究其本質，是香港內外反華反共勢力蓄意製造的政治對立，他們的目標不只是要搞亂香港，在香港奪權變天，而且要推翻國家政權，顛覆中國共產黨的領導和中國特色社會主義制度。」

張曉明指，有人在公開發表的文章中嚷嚷要讓香港成為嵌入中國內部的「特洛伊木馬」，有人誓言要「為美國而戰」，加上美國國務卿蓬佩奧上月發表聲明提到「美國一度希望自由和繁榮的香港能夠為威權中國提供榜樣」。可見他上面所提到的判斷並非臆測。

張曉明表示，現在到了打開窗戶說亮話、一語道破的時候，「只有把香港問題的本質點破說透，不諱疾忌醫，敢於直面所存在的主要矛盾和問題，才有可能找到正確的根治辦法。」

全國人大表決通過修補香港國安漏洞的「港版國安法」。（美聯社）

若倉促實行「真普選」 香港只會陷入惡性循環

張曉明稱，今次中央採取果斷措施，從國家層面建立健全香港國家安全法律制度和執行機制，顯示的是撥亂反正的決心和意志，採取的是既治標又治本的辦法，目的是為了維護國家安全，確保「一國兩制」行穏致遠，也是為了幫香港早日走出困局和亂局重返正軌。

他認為，如果任由香港局勢在一些反對派和外部勢力的主導下發展下去，甚至順着他們的腔調、他們設計的路徑、通過倉促的實行所謂的「真普選」來尋求出路，那麼香港只會陷入惡性循環，社會會越來越分化，與國家會越來越對立，不僅繁榮穩定難以為繼，「一國兩制」也可能被他們毁於一旦。

他特別提到，社會不少人已經在展望2047之後的「一國兩制」的前途命運，認為大家確實要考慮一下，「香港要拿什麼樣記錄，來獲得屆時全國人民代表大會及其代表的全國人民的新的授權呢？」