【基本法30年】政府周一辦網上研討會　張曉明主題演講談國家安全

今年是《基本法》頒布30周年，特區政府明日（8日）下午舉辦《基本法》頒布30周年網上研討會，除回顧《基本法》的歷史和實踐，亦會探討全國人大上月通過的《建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》，國務院港澳辦副主任張曉明、香港基本法委員會副主任張勇，將就《基本法》、「一國兩制」和國家安全課題發表主題演講。

港澳辦副主任張曉明。（資料圖片）

政府新聞稿指，網上研討會分兩部分，分別為主題演講和對談環節，行政長官林鄭月娥會首先致辭，其後港澳辦副主任張曉明、全國人大常委會香港基本法委員會副主任張勇，會就《基本法》、「一國兩制」和國家安全課題發表主題演講。

網上研討會的對談環節，由基本法委員會副主任譚惠珠主持，她會與首任律政司司長梁愛詩和香港大學法律學院教授陳弘毅探討《基本法》的歷史和實踐過程。

網上研討會將於明日下午三時至六時在網上播放，市民可登入（webcast.info.gov.hk）觀看。市民亦可在政制及內地事務局的Facebook專頁（ www.facebook.com/cmab.gov.hk/）觀看直播，或在政制及內地事務局網頁（www.cmab.gov.hk/tc/issues/basic.htm）重溫網上研討會。