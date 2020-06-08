修例風波一周年｜劉頴匡：受限聚令影響　612集會改至19日舉行

民間集會團隊原定本周五（12日）舉行反修例運動一周年集會，但由於政府早前將「限聚令」延長至本月18日，發言人劉頴匡今（8日）表示，決定將集會改為下周五（19日）晚上在金鐘添馬公園舉行。 劉頴匡指，警方未與他會面商討，但與其集會團隊成員電話聯絡時，曾預告不會發出不反對通知書。他又指，若「限聚令」至18日再延長，集會將再改期至「限聚令」結束翌日舉行。

民間集會團隊原定本周五（12日）舉行反修例運動一周年集會，由於政府早前將「限聚令」延長，決定將集會改為下周五（19日）晚上在金鐘添馬公園舉行。（羅家晴攝）

雖然集會改期，但民間集會團隊仍會在6月12日當晚在愛丁堡廣場擺設「全民抗爭週年展」街站，並有牧師帶領獻唱聖詩的宗教活動。牧師姜嘉偉表示，當日仍然會符合「限聚令」要求，即8人一組及保持1.5米的社交距離。此外，工會和學生代表到場擺街站宣傳6月14日「三罷公投」。

沙田區議員李志宏表示，當晚會與多名區議員在各區設展覽，展示與反修例有關的圖片，並在晚上唱《願榮光歸香港》。劉頴匡稱，現時約有12區區議會答應參與，包括沙田、南區、屯門、元朗等。觀塘區議員李嘉達呼籲市民當日身穿黑衣，強調穿黑衣是香港人的自由，亦是一種抗爭象徵。

被問到6月12日各區街站會否擔心出現衝突，劉頴匡稱活動會否有衝突，決定權在警方身上，又指6月4日當晚多區活動亦大致和平。對於集會地點選在添馬公園，會否擔心警方加強佈防，劉頴匡稱，警方佈防並非考慮集會地點的因素，即使集會場地多遠，警方亦會出現。