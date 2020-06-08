修例風波一周年｜逾8千人被捕　四成為學生　逾百案件待處理

港府去年決意修訂《逃犯條例》，漠視民意，觸發持續一年未休止的示威抗爭，整個社會付出沉重代價。示威者的手法由初時大規模和平遊行，發展至堵路縱火破壞，衝擊立法會和中聯辦，幾乎每星期都出現警民衝突。暴力不斷升級，被捕示威者亦不斷增加。 事隔一年，已有逾8千人被捕，當中四成是學生，1,600多人被起訴，案件更是以百宗計。今年初又遇上新冠肺炎，法庭停擺數月，審訊暫停，法庭只是處理了小數涉及較輕微罪行或是認罪的案件，至5月下旬才正式恢復審訊，令不少積壓下的案件至今仍是審訊無期。

警方在整年的反修例事件中，共拘捕逾8,338人，其中單在去年9月29日金鐘的行動中拘捕過百人，並控告逾90人暴動罪名。(資料圖片)

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1635人被控 5212人仍然受查

根據警方提供的數字，自去年6月9日至今年5月15日止，因反修例事件被捕的人數多達8,338人。其中1,488人是18歲以下未成年人士，佔總被捕人士的17.8%，當中有591人不足16歲，即逾三分一。被捕人士中，報稱學生的有3,404人，佔全部被捕人士的40.8%。

被捕者中有1,635人被控，佔全部19.6%；有1,430人無條件釋放，另有11人經警誡後獲釋，及有50人准以簽保守行為方式處理。至今尚有5,212人仍然受查。

雖然警方公布截至今年5月中的數字顯示僅1名人士經審訊後獲判無罪釋放，但自法庭5月下旬恢復審訊後，累積至今最少已有4名被告經審訊後被裁定脫罪，包括一名被指在10月1日於黃大仙參與暴動的大學生，及一名涉於去年8月被控襲警的留英學生，另有約34人獲撤銷控罪。此外，今年5月下旬亦有部份示威活動涉多人被捕，如5月27日有就國歌法二讀，當日多區有逾390人被捕，這些被捕數字，並未反映至警方現提供至5月中的數字中。

去年6月12日有大批示威者到政府總部示威，阻止立法會強行審議修訂逃犯條例。警方下午在金鐘發射大量催淚彈驅散，揭開持續一年反修例衝突序幕。(資料圖片)

多人被控暴動 救生員認罪囚4年

自反修例事件起始至今，香港發生過大大小小遊行，大多演變成警民衝突和破壞行動。警方拘捕示威者，有些單日被捕人數由數十至數百人不等，當中不少被控暴動罪，面臨最高刑罰判囚10年。

至今已提堂的暴動案件，大部份都轉到最高可判刑7年的區域法院審理。當中一名任職救生員男子，承認去年6月12日在金鐘參與暴動，被判入獄4年；一名20歲學生，被指去年10月1日在黃大仙向警員掟磚，被控以暴動罪名，被告經審訊後被裁定罪名不成立；另有3人涉在去年7月28日在中上環一帶參與暴動，案件仍在區院審理當中。

至於涉及較多被告的暴動案件，包括：在9月28日金鐘一帶被捕，並被控暴動的近百名人士、10月1日荃灣發生警員開槍案的暴動案等，已轉介至區域法院排期。至於牽涉最多人被捕的11月理大衝突事件，警方先後拘捕了數百人，並有逾200人被控暴動罪名，近日仍有不少人被控不同罪名，涉及理大的暴動案件，大部份仍在排期階段。

區諾軒被裁定兩項襲警罪成，被判社會服務令140小時。(羅國輝攝)

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多名政治人物涉案 區諾軒襲警判社服

是次反修例事件雖然以「無大台」為綱領，意指不受傳統政黨控制，但運動中仍不難看見知名政治人物的身影，有部分更多次現身衝突前線而被捕，前立法會議員區諾軒，就因去年7月7日至8日在油麻地遊行後，欲與警方談判，期間被指以揚聲器大聲講話和敲打盾牌而被控襲警，並被裁定襲警罪成，被判社會服務令140小時。

其餘多名泛民立法會和區議會議員，包括：鄺俊宇、許智峯、譚文豪；西貢區議會主席鍾錦麟，元朗區主席黃偉賢、中西區主席鄭麗琼等，亦曾在示威現場被捕。

另外，警方亦已經落案起訴壹傳媒創辦人黎智英、民主派資深元老李柱銘、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、楊森、梁耀忠、單仲偕及蔡耀昌等15人，被控以煽惑、組織及參與未經批准集結罪。由於各人在本地政壇乃至國際上頗有聲名，案件引起大量本地以至國際媒體追訪。目前案件尚在轉交區域法院程序，未有審期。

去年10月13日，市民發起十八區商場「罷鷲」行動，下午APM商場爆發混亂，約20名警員進入商場，期間一名警察被人刺傷頸部，血流如注，防暴警察馬上追捕並制服一名青年。該青年後來被改控企圖謀殺罪。（資料圖片）

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涉嚴重傷人案件轉高院審

去年示威中，發生一些較嚴重的罪行，包括一名18歲學生涉嫌向一名警員割頸，後來被改控企圖謀殺罪；另區議員趙家賢在太古城被一男子咬甩左耳，及何君堯擺街站被刺傷等，這數宗案件均會轉介高院審理。

此外，警方亦揭發多宗涉藏軍火及藏槍案件，包括在荃灣工廈發現大批軍火案，另發現有人藏槍並疑想在遊行中使用的案件，及清潔工在上水遭磚頭擲斃案等，案件會轉至較高級別法院處理。

專家證人在法庭指，鐳射筆在36米內直射眼睛0.25秒，可造成傷害。(資料圖片)

鐳射筆被裁定可成攻擊性武器

至於一些相對涉及較輕微罪行的案件，已陸續在裁判法院處理。其中有多名示威者被搜出帶備鐳射筆，被控以藏有攻擊性武器罪被控，案件亦曾惹起爭議。

其中一名案發時僅15歲少年，去年9月21日往屯門準備參與示威途中，被搜出身上藏有鐳射筆、改裝雨傘和行山杖等被檢控。被告原被控藏有合適作非法用工具，他解釋鐳射筆有觀星用途，惟控方引專家指鐳射筆在36米內直射0.25秒，已可對人體造成傷害。裁判官最後改裁定少年藏有攻擊性武器罪成，並強調鐳射筆本身並非武器，但若用者懷有傷人意圖，便可視之為武器。該少年最終被判入更生中心，上訴被駁回。

去年的修例運動，港鐵是被針對對象之一，港鐵及輕鐵等設施多次受破壞，兩名少年被捕後承認刑事毀壞罪，除被判入更生中心，亦需賠償港鐵28萬元。(資料圖片)

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刑毀被告被要求賠償損失

此外，去年修例示威當中，亦多次出現破壞建築物及公共設施、建制政黨的議辦，和被指「藍店」的餐廳及商舖等情況，亦有多人因破壞交通燈、港鐵站及輕鐵站設施等被捕。

對涉及刑事毀壞控罪的被告而言，除需要面對監禁等刑罰外，更有可能被追討賠償。一對21嵗的孖生兄弟承認在9月7日破壞天水圍一個輕鐵站後被判入獄7周後，更被勒令向港鐵賠償23萬元；另一對15和17嵗少年，亦因破壞屯門3個輕鐵站的八達通機，被判入更新中心，並下令須賠償28萬元。

另一名30歲破產男亦因曾破壞旺角地鐵站内設施，認罪後被判入獄8個月。而他所破壞的設施達26萬元，另維修費用達110萬，超越裁判法院可下令的賠償權限，裁判官著事主以其他法律途徑追討。

2019年8月20日，一名男子於將軍澳連儂牆斬傷3人，一名女記者一度命危。（資料圖片）

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連儂牆爭執多次釀血案

除大型示威外，示威者亦常在不同公共空間，例如行人隧道、天橋、商場等，轉化成表達意見的「連儂牆」。惟「連儂牆」亦多次引至不同政見人士爭執，甚至打鬥，亦曾有血案發生。

涉及「連儂牆」爭執而引發的輕微推撞事件，涉事者大部分都准以簽保守行爲方式解決，涉及較嚴重傷害的，亦有被判監，如去年7月11日，一名49歲醉酒的士司機路過淘大花園附近的「連儂墻」時，與在場男義工口角，的士司機不忿並向男義工頭部連毆13拳，男義工依然堅拒還手；事件在網絡廣傳，該的士司機最終因襲擊罪被判入獄5.5個月。另外，亦有數名因反對反修例運動，在「連儂牆」附近襲擊途人而被判監14天至數月不等。

法官郭偉健判早前刑時讚被告情操高尚，更斥與案無關的社運示威者行為極端。(資料圖片)

官讚連儂牆斬人被告情操高尚惹爭議

最惹人注目的，當屬去年8月20日，一名50歲導遊持刀襲擊在將軍澳連儂牆聊天的數名人士，其中一名女傷者更一度命危。被告早前在區域法院認罪後被判45月監禁。

該案引發另一段插曲，負責判刑的區域法院法官郭偉健，判刑時以大篇幅批評示威者，指責他們借民主自由為名，作出「文革式」、「恐怖主義」的極端行為，令本港百業蕭條、人心不安；又引被告求情中表示：若判他重刑能讓事主釋懷他亦接受之言，大讚被告「情操高尚」。郭官的言論在社會上出現很大迴響，並認為郭官有偏袒之嫌。

終審法院大法官馬道立事後發出聲明，指已提醒郭官在觀感乃至實際上需要保持不偏不倚，避免在判詞中公開發出不必要的政見，並令郭官暫時不應處理有類似背景的案件，借此為事件降溫。

反修例示威衍生大量案件，部分被告最後獲撤控，但已被還押一段時間。（資料圖片）

亦有案件獲撤控及裁定脫罪

在過去一年的反修例事件中，警方共拘捕逾8,000人，亦檢控超過1,-000人，涉及案件亦數以百計，當中亦有部份涉及較輕微罪行。被告年紀較輕者，獲准以簽保守行為方式處理；亦有部份案件，控方檢視證據後決定撤控，亦有經審訊後被裁定罪名不成立。

當中包括一名男廚工在旺角9月一次衝突期間，在現場大叫「黑警死全家」，被捕後被控襲警罪，惟現場有片段拍到在場有警員曾說「玩硬你」，控方經考慮後決定撤控。另外，一名留英學生去年8月在黃大仙被捕後被指頭撞警員而被控襲警，他否認控罪，審訊時裁判官留意到被告被捕時面部並無傷痕，但他在警署拍照卻顯示他面部有傷，另醫院的驗傷報告亦指被告鼻骨骨折，作證警未能解釋被告的傷勢下，裁判官最終裁定證供存矛盾而裁定被告罪名不成立。亦有一名男子因涉及一個藏有彈丫的包裹被控，最終獲撤銷控罪，惟他獲釋時，已被還押一段時間。