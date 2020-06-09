修例風波一周年｜林鄭：每個人都應汲取教訓　香港承受不起亂局

今日是反修例運動一周年，特首林鄭月娥今早（9日）岀席行政會議前，被問到會否就當晚堅持恢復二讀辯論《逃犯條例》草案感後悔，以及有否從中汲取教訓？ 林鄭回應指，過去一年香港經歷不少困難、嚴峻局面，引申今日政府要處理的工作。她指每個人都應該汲取教訓，包括政府和立法會議員，強調香港承受不起亂局，港人希望有安定環境、安居樂業。她重申受疫情影響，在全球大衰退情況下，香港更需要穩定環境，相信是香港人的共同願望。

林鄭月娥。（盧翊銘攝）

林鄭：主題公園與集會性質不同

全國人大常委會將制定「港版國安法」具體內容，行政會議成員、新民黨葉劉淑儀日前稱，國安法案件不應設陪審員，因陪審員會有很多不同理由拒絕參與。

林鄭月娥指，不能透露任何立法內容，因為立法是中央層面的工作，她不能揣測條文，但認為每個關心立法的人，應該把握機會表達意見。林鄭稱，留意到不少人提出，希望「港版國安法」能符合香港行之有效的法律原則。

另外，被問到書展如期進行和主題公園重開，惟遊行集會仍被禁，當中是否涉政治考慮？林鄭回應指，「限聚令」目的因為公共衛生，避免一大群人的聚集。她稱部分活動都要妥協，如昨日的《基本法》座談會需在網上進行。

林鄭強調，不等於所有活動都不能進行，如戲院、超市等屬各自進入購物或看戲，主題公園同樣是各自進入活動，加上公園、酒樓等場所亦設人數限制。不過她提及，若有人安排或號召的活動則是人數超出8人，屬「限聚令」所規範的活動。