修例風波一周年｜6.15梁凌杰逝世一周年　民陣籲黑衣白絲帶悼念

今日(9日)是「反修例風波」爆發大規模遊行示威一周年。民陣發起呼籲市民在6月15日穿黑衣及佩戴白絲帶， 悼念去年當日在金鐘太古廣場墮樓的示威者梁凌杰。民陣秘書處當日會在太古廣場獻花。

岑子杰表示，今日是100萬港人參與反修例遊行一周年的日子，但運動仍未停止，只是愈走愈艱難。（盧翊銘攝）

民陣召集人岑子杰表示，今日是100萬港人參與反修例遊行一周年的日子，但運動仍未停止，只是愈走愈艱難。他提到，運動中的五大訴求只爭取到撤回逃犯條例，香港卻迎來比逃犯條例更惡的國安法。

岑子杰指，6月15日是反修例運動第一個去世抗爭者梁凌杰逝世的日子，而梁當日在太古廣場的標語中列出五個追求的理想，可說是第一個列出「五大訴求」雛形的人，「如果這場運動中有一個真正的領袖，不會是立法會議員或者民陣正副召集人，而是梁凌杰先生。」

民陣呼籲全港市民當日穿黑衣悼念，多個民主派政黨亦會派發白絲帶，民陣秘書處當日會到太古廣場獻花。岑子杰透露，警方曾要求民陣不要公開舉行悼念活動，但他反問「點解我哋要私底下靜悄悄、好似唔見得光咁去做？」岑強調民陣不會退縮。

岑子杰斥政府多次藉疫情禁止群眾聚集，打壓遊行集會。民陣難以在有限最令的情況下號召群眾上街，申請遊行只會換來反對通知書， 他指出，政務司司長張建宗有權在信納某一群組聚集如符合香港公共利益的情況下，可撤銷限聚令，呼籲張建宗批准民陣6月的遊行申請。