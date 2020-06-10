修例風波一周年｜葉劉：應更早提醒特首撤回　69後硬闖是政治錯誤

去年6月9日的反《逃犯條例》修訂大遊行，數以十萬人計上街，惟政府當晚表示如期恢復二讀，令事態急速惡代。反修例風波剛滿一周年，行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀表示，政府其實應該更早下決定，不應等到「兵臨城下」才撤回修例。 她承認，應該更早勸政府叫停修例，認為政府去年6.9遊行後決定硬闖是「關鍵性的政治錯誤」。

葉劉淑儀。（資料圖片）

指政府完全無力招架民情

首林鄭月娥昨日表示，就修例風波每個人都應該汲取教訓，包括政府和立法會議員，強調香港承受不起亂局。作為行會及立法會雙料議員，葉劉淑儀今早（10日）出席商台節目時，被問到汲取過什麼教訓。

她指自己有一個立場不變：站在管治立場，一個重大議案推動不到，見到多人上街就不做，是政府的失敗，同時後患無窮；作為立法會議員，她對於政府、警察於6月12日保護不到建制派議員進入議會，也會感到不滿。

被問到若能回到一年前會如何做，葉劉認為，政府對於民間反對聲音完全無力招架，搜集民情亦做得不足，要麼一早決定暫緩修例，要麼確保到建制派能入內投票，而不是等到「兵臨城下」時才決定撤回。不過她同意，政府6月9日晚決定如期恢復二讀，屬犯下「關鍵性的政治錯誤」，承認自己可以更早勸政府撤回修例。

特首林鄭月娥回應修例風波一周年時，指每個人都要汲取教訓。（資料圖片/盧翊銘攝）

指陪審團組成困難

有關全國人大決定為香港訂立港區國安法，葉劉淑儀認同，特區政府處理修例風波上的失敗，負有一定的責任，因為中央確實在風波中，感到國家安全有嚴重威脅。

葉劉前日出席電台節目後提到，日後國安法審訊不適合安排陪審員，惹起爭議。她澄清，不是完全反對陪審團制度，所指的只是在國安法的案件性質下，組成陪審團非常困難，因為很多人都曾通過不同渠道發表政見，太多豁免的理由。